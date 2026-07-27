Nazare: Problema nu mai este doar cât costă combustibilul, ci dacă există suficient produs disponibil

Problema pe piața carburanților azi nu mai este doar cât costă combustibilul, ci dacă există suficient produs disponibil, consideră ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.

Acesta a precizat că intervenția autorităților în piață nu trebuie să se facă printr-un mecanism rigid, care poate accentua riscul de penurie, iar Ministerul Finanțelor susține un mecanism de acciză dinamică, care permite reducerea accizei între 5% și 25%, în funcție de evoluția prețurilor la pompă și a cotațiilor Brent și Platts.

De altfel, Comisia pentru buget a Senatului a avizat favorabil, luni, în sesiunea extraordinară, un proiect care prevede reducerea temporară a accizei la motorină.

‘România nu se mai confruntă doar cu o criză a prețului, ci cu un risc real de criză de aprovizionare. Ministerul Finanțelor susține o abordare responsabilă a intervenției. Problema pe piața carburanților azi nu mai este doar cât costă combustibilul, ci dacă există suficient produs disponibil. Piața europeană se confruntă cu un deficit de motorină și alte produse petroliere, stocurile sunt astăzi în scădere, iar competiția pentru volumele disponibile este una fără precedent’, a scris Nazare, pe Facebook.

El subliniază că România este cu atât mai vulnerabilă cu cât un procent semnificativ din necesarul de motorină este acoperit din importuri, iar în acest context orice măsură de intervenție trebuie să protejeze consumatorii fără să afecteze capacitatea de aprovizionare a pieței.

‘De aceea, am susținut astăzi în Parlament amendamentele intervenției pe piața carburanților elaborate de Ministerul Finanțelor, care promovează o abordare sustenabilă a măsurii. Odată cu expirarea mecanismelor temporare de temperare a prețurilor la 30 iunie, orice soluție trebuie adoptată responsabil și analizată inclusiv prin impactul asupra deficitului bugetar, costurilor de finanțare și credibilității României în dialogul cu agențiile internaționale de rating. În această săptămână așteptăm evaluarea Fitch, iar săptămâna viitoare evaluarea agenției Moody’s, astfel că este esențial să transmitem un semnal de responsabilitate fiscală’, a afirmat ministrul.

Acesta a adăugat că, înainte de susținerea amendamentelor, a discutat propunerea Ministerului Finanțelor cu reprezentanții companiilor petroliere și ai operatorilor din piața carburanților, împreună cu secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.

‘Mesajul nostru a fost unul clar: dacă intervenim în piață, trebuie să o facem adaptat la realitățile de astăzi, nu la cele din primăvară. Nu mai vorbim doar despre prețuri ridicate, ci și despre volume limitate, lanțuri regionale de aprovizionare tensionate și costuri mai mari pentru importuri. În aceste condiții, un mecanism rigid poate accentua riscul de penurie’, arată Nazare.

Din acest motiv, crede ministrul, o intervenție bazată pe reducerea TVA – incompatibilă cu legislația europeană și cu efecte negative asupra credibilității fiscale – nu este una sustenabilă.

Drept urmare, Ministerul Finanțelor susține un mecanism de acciză dinamică, care permite reducerea accizei între 5% și 25%, în funcție de evoluția prețurilor la pompă și a cotațiilor Brent și Platts. La intrarea în vigoare, reducerea va fi de 10%, urmând să fie reevaluată la fiecare două săptămâni. Măsura se aplică inițial pentru trei luni și poate fi prelungită doar dacă evoluția pieței o justifică.

‘Acest mecanism oferă flexibilitatea necesară pentru a răspunde schimbărilor din piață, reduce presiunea asupra consumatorilor, limitează impactul asupra bugetului și ne permite să respectăm ținta de deficit. Soluția responsabilă în contextul actual este una care care să protejeze consumatorii, să țină cont de riscul de penurie și să evite ca o măsură bine intenționată să genereze probleme de aprovizionare sau dezechilibre suplimentare în finanțele publice’, a mai declarat Nazare.

Comisia pentru buget a Senatului a dat raport favorabil, luni, în sesiunea extraordinară, unui proiect care prevede reducerea temporară a accizei la motorină, declararea situației de criză pe piața țițeiului, iar cadrul general din acest domeniu să fie actualizat prin hotărâri de guvern.

Propunerea legislativă privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere, reducerea temporară a nivelului accizei la motorină, instituirea contribuției de solidaritate, precum și pentru stabilirea unor măsuri de protecție a economiei, populației și de funcționare a pieței energiei urmează să intre luni în dezbaterea plenului Senatului.

Proiectul, inițiat de deputatul PSD Bogdan Ivan, prevedea inițial și o reducere a cotei de TVA de la 21% la 19% în acest domeniu, dar în discuțiile din comisie s-a renunțat la această prevedere.

Deputatul a adăugat că este vorba și despre limitarea exporturilor produselor petroliere, a motorinei standard și validarea sa doar cu acordul Ministerului Economiei și a Ministerului Energiei și reducerea cantității de biocombustibil din carburanți.

Potrivit lui Ivan, aceste măsuri se aplică pe o perioadă de trei luni, cu posibilitatea de prelungire cu încă trei luni de fiecare dată când este cazul, prin hotărâre de guvern.

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