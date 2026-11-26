Toate ministerele au transmis datele necesare construcției bugetare pentru 2027, iar în această perioadă se lucrează la definitivarea măsurilor care vor fundamenta bugetul anului viitor, a anunțat, joi, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în urma discuțiilor cu reprezentanții Direcției Generale Afaceri Economice și Financiare (DG ECFIN) a Comisiei Europene.

‘Am prezentat stadiul avansat al pregătirilor pentru bugetul din 2027. Toate ministerele au transmis datele necesare construcției bugetare, iar în această perioadă lucrăm la definitivarea măsurilor care vor fundamenta bugetul anului viitor. Am discutat, de asemenea, despre închiderea financiară a PNRR, implicațiile bugetare ale ultimelor cereri de plată și soluțiile de finanțare pentru continuarea investițiilor începute. Este esențial să avem o evaluare cât mai precisă a acestor obligații înainte de definitivarea bugetului pentru 2027’, a transmis Nazare, pe Facebook.

Ministrul Finanțelor a subliniat că întâlnirea cu reprezentanții DG ECFIN a avut loc la două zile după decizia Comisiei Europene de menținere în suspensie a procedurii de deficit excesiv în cazul României.

‘Este o confirmare importantă a progreselor înregistrate în acest an, care ne consolidează poziția în relația cu partenerii europeni, investitorii și agențiile de rating și ne permite să evităm escaladarea procedurii și riscul suspendării unor fonduri europene’, a precizat Alexandru Nazare.

Îmbunătățirea colectării veniturilor bugetare și reducerea decalajului de TVA s-au numărat, de asemenea, printre temele abordate în cadrul întâlnirii.

‘O componentă importantă a discuțiilor a vizat îmbunătățirea colectării veniturilor bugetare, reducerea decalajului de TVA și măsurile suplimentare pe care le pregătim în domeniul administrării fiscale. Progresele realizate în ultimul an și jumătate în digitalizarea administrației fiscale și în dezvoltarea instrumentelor de combatere a evaziunii au fost recunoscute și de reprezentanții Comisiei. Prioritatea este acum valorificarea acestor instrumente prin rezultate măsurabile în colectare’, a explicat șeful de la Finanțe.

Acesta a evidențiat importanța menținerii unui dialog permanent cu reprezentanții Comisiei Europene, pentru anticiparea riscurilor și identificarea din timp a soluțiilor.

‘Am menținut în tot acest an și jumătate un dialog constant, substanțial, cu reprezentanții Comisiei Europene. Este important ca acest dialog să nu se limiteze la momentele de evaluare formală a României, ci să avem consultări tehnice permanente, să anticipăm riscurile și să discutăm din timp soluțiile și implicațiile deciziilor pe care le pregătim’, a menționat ministrul.

Potrivit acestuia, următoarele săptămâni sunt importante atât pentru menținerea traiectoriei de consolidare fiscală, cât și pentru evaluările agențiilor de rating din prima parte a anului 2027.

‘Următoarele săptămâni sunt importante pentru menținerea traiectoriei de consolidare fiscală și pentru evaluările agențiilor de rating din prima parte a anului viitor. Avem perspectiva unei economii care revine pe creștere, a unei inflații în scădere și a unui necesar de finanțare mai redus în 2027. Trebuie să fundamentăm deciziile bugetare astfel încât să păstrăm stabilitatea financiară și să putem valorifica aceste evoluții favorabile’, a adăugat Alexandru Nazare.