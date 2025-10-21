Necesarul de finanțare pentru industria alimentară este de aproximativ 1 miliard de euro, susține șeful AFIR

Necesarul de finanțare pentru industria alimentară este de aproximativ 1 miliard de euro pentru ca România să aibă o șansă de reechilibrare a balanței comerciale, a declarat, marți, directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), Adrian Chesnoiu, la un eveniment de specialitate.

”Ce este extrem de important pentru noi – și eu țin foarte mult la lucrul acesta – noi am gândit un program guvernamental, Romaliment, l-am prins în programul de guvernare, am contribuit la elaborarea lui, am pus la valoarea creditelor bugetare și de angajament aproximativ 1 miliard de euro. Asta este din punctul meu de vedere și din evaluarea pe care am făcut-o la nivelul industriei alimentare necesarul de finanțare pentru industria alimentară, să putem avea o șansă de reechilibrare a balanței comerciale. Adică, fără aceste investiții – din păcate fonduri europene nu mai avem, rămânem pe fondurile naționale – dar din punctul meu de vedere ele trebuie să vizeze trei forme de investiții și ele să se refere la retehnologizare, modernizare și extinderea capacităților existente pentru a reduce timpul de la momentul acordării finanțării până la momentul punerii pe piață a produselor rezultate în urma investițiilor respective”, a afirmat Chesnoiu.

Șeful AFIR le-a transmis decidenților că trebuie să înțeleagă faptul că nu poți să produci și să faci profit fără investiții, iar tăierea acestora nu va aduce beneficii.

”Sper ca anii viitori să fie un pic mai favorabili și mai deschiși cu noi, să ne surâdă posibilitatea de a face aceste investiții, pentru că, până la urmă, și decidenții trebuie să înțeleagă un lucru: nu poți să produci și să faci profit fără investiții. Faptul că tăiem investițiile nu ne va aduce plusuri în viitor. Dezvoltarea se face cu investiții în toate sectoarele în toată lumea asta, nu doar în România, și atunci trebuie să venim cu aceste investiții (…) Trebuie să ne gândim la producătorii români și la antreprenorii românii din agribusiness, că sunt oameni care au contribuit la bugetul de stat enorm”, a susținut acesta.

Adrian Chesnoiu a făcut referire și la programul Investalim – pe care nu mai pot fi încheiate contracte de finanțare – și unde s-a reușit contractarea doar a 20 de beneficiari.

”În ceea ce privește Investalim, eu îmi doresc foarte mult să-i contractăm în primul rând pe cei pe care i-am selectat. Nu știu dacă știți, a fost emisă o ordonanță de urgență care suspendă încheierea contractelor de finanțare pe Investalim pentru anul 2025. Slavă domului, noi reușisem să-i contractăm înainte de apariția acestei ordonanțe. (…) Sper să nu fie emisă și pentru anul bugetar 2026 și să reușim să contractăm toți beneficiarii rămași. Am contractat doar 20 de beneficiari și evident creditele de angajament sunt prinse în bugetul AFIR, dar sper să nu apară un alt act normativ care să ne interzică încheierea noilor contracte”, a afirmat el.

În altă ordine de idei, oficialul AFIR a precizat că statisticile oficiale nu prea iau în calcul componenta socială, de aceea ponderea agriculturii în PIB pare mică, la prima vedere.

”Ați făcut mențiunea că sunt ani de zile de când agricultura românească își păstrează trendul crescător ca pe un coeficient comparativ cu creșterea PIB-ului. Eu sunt absolut convins că sunt anumite zone care nu sunt luate în statisticile oficiale și de aceea influența agriculturii în PIB pare la prima vedere mică, deși în realitate trebuie să măsurăm o componentă care de foarte puține ori în România este luată în calcul – componenta socială. Spuneați de fermele de porci că au înregistrat pierderi și că de la pesta porcină africană numărul de animale a scăzut. Sigur, evaluăm în bani pierderile acestea, dar trebuie să le evaluăm și din punct de vedere social, pentru că realitatea satului românesc arată că noi încă suntem dependenți de acea agricultură de subzistență sau nici măcar n-ajungem la agricultură de subzistență. Aș numi-o o agricultură de asigurare a propriilor nevoi, de autoconsum. Subzistența asta sună așa… că suntem pe marginea prăpastiei și mai avem puțin și murim. Nu, din contră. Mentalitatea și genetica, gena țăranului român spune că trebuie să-și asigure hrana în gospodăria proprie (…)”, a adăugat el.

Programul Romaliment este o schemă de ajutor de stat de 1 miliard de euro pentru investiții în retehnologizare, modernizare și extindere a unităților de procesare.

Directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Adrian Chesnoiu, a participat, marți, la ZF Agrobusiness Summit 2025: Agricultura: de la hrană la business.