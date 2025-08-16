Negrescu: România are nevoie urgentă de Pachetul 2 de măsuri; creșterea taxelor, insuficientă pentru a acoperi găurile din buget

România are nevoie urgentă de Pachetul 2 de măsuri, care să vizeze restructurarea cheltuielilor statului, reducerea investițiilor și curățarea mediului de afaceri de companiile cu potențial risc evazionist, susține consultantul economic Adrian Negrescu.

”România are nevoie urgentă de Pachetul 2 de măsuri deoarece creșterea taxelor nu a fost de ajuns pentru a acoperi găurile uriașe din bugetul de stat. E nevoie de reducerea cheltuielilor publice care, după primele șase luni, creșteau cu 12,1%, la 380 de miliarde de lei. Altfel spus, cheltuim în continuare mai mult de cât ne permitem, risipim banii publici pe tot felul de proiecte care nu au nicio legătură cu realitatea economică. În continuare ne facem planul să construim stadioane de 50 de milioane de euro, în condițiile în care noi nu am avut bani să indexăm alocațiile pentru copii. În continuarea visăm la proiecte de construcții la nivel local care nu au nicio legătură cu realitatea economică. În timp ce sectorul privat se restructurează, își adaptează activitatea la noua realitate economică, în sectorul public, primarii trăiesc într-o realitate paralelă unde, în continuare, curge lapte și miere, la fel ca în 2024”, a declarat pentru AGERPRES Adrian Negrescu.

În opinia sa, Pachetul 2 de măsuri trebuie să conțină pe de o parte măsuri de restructurare a cheltuielilor statului, o reducere a investițiilor, o reducere a volumului de cheltuieli din sectorul salarial, o restructurare a aparatului public și o comasare a instituțiilor publice, iar pe de altă parte măsurile anunțate de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care vizează curățarea mediului de afaceri de companiile cu potențial risc evazionist.

”Faptul că avem 700.000 de companii care nu au un cont bancar, dovedește faptul că este nevoie de o curățenie generală în mediul de business și sper că acest lucru să se întâmple, inclusiv prin modul în care ANAF va trebui să acționeze în perioada următoare. Vestea bună este că se elimină acel impozit pe cifra de afaceri pentru marele companii, un impozit unic la nivel european, un impozit care a inhibat puternic investițiile în țara noastră și a făcut mulți investitori străini să evite România atunci când și-au creionat planurile de investiții pentru perioada următoare. Este nevoie de o predictibilitate fiscală și sper că acest Pachet 2 să fie aprobat cât mai repede, adică undeva până la mijlocul lunii septembrie, în așa fel încât să poată să-și producă efectele economice, în sensul reducerii deficitului bugetar și susținerii investițiilor de care avem cu adevărat nevoie”, a adăugat consultantul economic.

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că pachetul 2 de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului va fi adoptat până la finalul lunii august prin asumarea răspunderii Guvernului.

”Pachetul 2 are cinci elemente importante. Sunt două zone structurale, cum sunt propunerile de reformă în sănătate și în administrația publică locală cu impact structural mare, și celelalte trei care vin să corecteze nedreptăți și să creeze condiții mai bune pentru încasarea impozitelor, legislația privind pensionarea magistraților în așa fel încât să întrerupem pensionarea la 48 de ani și acordarea unor pensii care sunt la nivelul salariilor, (…) partea de limitare a câștigurilor în companiile de stat, reducerea numărului de membri în Consiliile de Administrație și îmbunătățirea indicatorilor de performanță în așa fel încât aceste companii să fie administrate mai bine. A treia componentă este componenta de fiscalitate, de insolvență”, a spus premierul.

La rândul său, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că în pachetul 2 de măsuri fiscale va fi schimbată filosofia în privința modului în care se fac eșalonările, va sancționa penal cesionarea părților sociale deținute într-o societate comercială cu răspundere limitată, dacă aceasta are obligații bugetare neachitate, și va institui obligația ca persoanele juridice să dețină un cont în bancă.

Proiectul mai prevede mărirea capitalului social la 8.000 de lei pentru SRL-uri, de la 1 leu în prezent, eliminarea plafonului de 50.000 de lei pentru plățile cu cardul, iar impozitul pe cifra de afaceri, care se aplică în acest moment la companiile cu afaceri de peste 50 de milioane de euro, va fi înlocuit cu o nouă taxă pe afiliați, astfel încât să fie vizată zona prin care multinaționalele își exportă profitul.