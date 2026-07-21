Transgaz investește în extinderea magistralelor de gaze din județul Bihor

Transgaz va finaliza până la sfârșitul anului viitor extinderea unei magistrale de gaz în județul Bihor, pe o distanță de 70 kilometri, din Lugașu de Jos până la Huedin. Anunțul a fost făcut marți de Ion Sterian, directorul general al companiei naționale de transport a gazelor naturale, în cadrul unei conferințe de presă susținută împreună cu președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan, Șeful Transgaz a prezentat și o strategie ce prevede ca tot până la sfârșitul anului viitor să mai fie extinse magistralele și în alte două direcții, între Căpâlna și Ceica, respectiv între Pocola și Remetea, pe o lungime de 35 kilometri. În total, rețeaua magistralelor de gaze din Bihor va crește de 263 la aproape 338 km și va deservi mai multe localități, cetățeni, firme și instituții.

Potrivit lui Ion Sterian, cel mai important proiect este extinderea cu 70 km a conductei DN 400 între Lugașu de Jos (Bihor) și Huedin (Cluj), investiție de 195,1 milioane de lei, fără TVA, la valoarea din 2024, având ca obiectiv dezvoltarea sistemului național de transport al gazelor naturale, ca parte a unei strategii de creștere a securității energetice a României.

Extinderea magistralei va fi făcută pe teritoriul județului Bihor pe o lungime de 37,738 km, prin 13 unități administrativ-teritoriale, și anume orașul Aleșd și comunele Lugașu de Jos, Țețchea, Aștileu, Măgești, Vadu Crișului, Bratca și Borod, iar prin realizarea ei vor beneficia de posibilitatea utilizării gazului de 47.180 gospodării și 175 instituții publice.

De asemenea, tot până la sfârșitul anului 2027, compania de transport gaze vrea să extindă alte două magistrale din Bihor, pe direcția Beiuș – Căbești și pe direcția Căpâlna – Ceica, prin prelungirea conductei existente Cefa – Căpâlna – Ștei.

Pe direcția Beiuș – Căbești, conducta magistrală va fi prelungită cu 12 km, ceea va putea asigura alimentarea cu gaze naturale a 3.517 gospodării, a 52 instituții publice și a agenților economici din comunele Pocola, Remetea, Curățele, Căbești și Roșia. Valoarea acestei investiții este de 22,464 milioane de lei.

Pe direcția Căpâlna – Ceica, magistrala va fi prelungită cu 23 km, ceea ce va asigura alimentarea comunelor Holod, Sâmbăta, Pomezeu, Răbăgani, Ceica, Dobrești, Lăzăreni, Drăgești cu satele aparținătoare, pentru 11.066 gospodării, 131 instituții și agenții economici situați în zonă. Pentru acest proiect, valoarea investiției este de 43,056 milioane lei. Înainte de conferința de presă, directorul general Ion Sterian a avut o întâlnire cu primarii localităților unde se vor derula investițiile Transgaz.

Compania Transgaz are în Bihor, în prezent, circa 100 angajați și ar mai avea nevoie de încă 200, cu înaltă calificare mai ales în proiectare și automatizare. În acest context, directorul general al Transgaz a afirmat că în prima parte a zilei de marți a vizitat Campusul de Învățământ Dual din Oradea și s-a declarat „impresionat” de infrastructura acestuia, adăugând că intenția companiei este să intre în consorțiul pentru Învățământ Dual de aici „ca să putem ne formăm corespunzător forța de muncă de muncă de aici”. De asemenea, directorul general al Transgaz a spus că în același scop „ne vom întâlni și cu Universitatea din Oradea, cu decanii facultăților tehnice, cu studenții, cu masteranzii, ca să putem să venim cu un pachet salarial pe care să-l oferim tinerilor absolvenți așa încât să nu mai plece, să rămână aici, că avem nevoie de ei”.