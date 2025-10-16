Nestle intenționează să desființeze 16.000 de posturi la nivel mondial în următorii doi ani

Noul director general de la Nestle, Philipp Navratil, a anunțat joi că intenționează să desființeze 16.000 de posturi din întreaga lume în următorii doi ani, în contextul în care grupul elvețian a anunțat o cifră de afaceri la nouă luni în scădere cu 1,9%, până la 65,9 miliarde franci (71 miliarde de euro), transmite AFP.

‘Lumea evoluează și Nestle trebuie să se adapteze mai rapid, ceea ce implică luarea de decizii dificile, dar necesare, vizând reducerea efectivelor’, a declarat Philipp Navratil, care a fost numit la conducerea grupului elvețian din domeniul produselor alimentare în urmă cu doar o lună.

Programul de reducere a efectivelor include în special eliminarea a 12.000 de posturi în cadrul birourilor din întreaga lume, ‘ceea ce va permite realizarea unor economii anuale de un miliard de franci elvețieni până la finalul lui 2027’, adică dublu față de cât se estima până acum, a detaliat grupul elvețian într-un comunicat de presă.

La acestea se vor adăuga alte 4.000 de posturi ce vor fi eliminate în cadrul inițiativelor care se derulează deja și care vizează creșterea productivității pe lanțurile de aprovizionare.

‘Astăzi anunțăm că obiectivul nostru este realizarea unor economii de trei miliarde de franci’, față de 2,5 miliarde de franci cât estimam anterior, a adăugat Navratil.

Nestle a avut o lună septembrie agitată după concedierea abruptă a directorului general, ca urmare a unei anchete interne privind o relație amoroasă cu o subordonată. Francezul Laurent Freixe, care a preluat postul de CEO în urmă cu doar un an, a fost concediat ‘cu efect imediat’ și înlocuit cu Philipp Navratil, șeful de la Nespresso.

Analiștii se așteaptă ca Philipp Navratil să readucă stabilitatea în cadrul Nestle. În primele nouă luni ale acestui an, vânzările grupului elvețian au înregistrat o creștere organică de 3,3%, ca efect al majorărilor de prețuri.

Nestle este cea mai mare companie de produse alimentare și băuturi din lume, prezentă în 189 de țări și având peste 300.000 de angajați. Grupul Nestle este prezent în România din 1995.