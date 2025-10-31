Netflix anunţă divizarea acţiunilor în proporţie de 10 la 1, pentru a face titlurile mai accesibile investitorilor individuali

Netflix a anunţat joi divizarea acţiunilor în raport de 10 la 1, măsură care nu modifică valoarea fundamentală a companiei, dar are scopul de a face acţiunile sale, în prezent printre cele mai scumpe din indicele S&P 500, mai accesibile pentru investitorii de retail şi angajaţii care participă la programele de acţiuni, relatează CNBC.

Acţionarii înregistraţi la data de 10 noiembrie vor primi nouă acţiuni suplimentare pentru fiecare acţiune deţinută, urmând ca titlurile să înceapă tranzacţionarea la noul preţ ajustat începând de luni, 17 noiembrie.

Compania a explicat că decizia are scopul de ”a readuce preţul de piaţă al acţiunilor comune la un nivel mai accesibil pentru angajaţii incluşi în programul de opţiuni pe acţiuni”.

Acţiunile Netflix au crescut cu peste 2% în tranzacţiile post-market după anunţ, închizând ziua la 1.089 de dolari pe acţiune, cu o apreciere de 42% de la începutul anului.

Netflix este în prezent una dintre cele 10 companii din S&P 500 ale căror acţiuni se tranzacţionează la un preţ de peste 1.000 de dolari.

Astfel de splituri sunt o practică obişnuită în rândul companiilor cu preţuri foarte ridicate ale acţiunilor, deşi impactul lor asupra lichidităţii este mai redus în contextul creşterii tranzacţiilor fracţionate disponibile pe majoritatea platformelor de brokeraj.