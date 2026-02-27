Netflix renunţă să mai liciteze pentru Warner Bros. Discovery

Netflix a anunţat că se retrage din „războiul ofertelor”, pentru Warner Bros. Discovery, după ce aceasta a considerat cea mai nouă ofertă de la Paramount Skydance ca fiind superioară.

Paramount Skydance a făcut recent o nouă ofertă pentru a cumpăra tot ceea ce înseamnă Warner Bros. Discovery, inclusiv CNN, oferind 31 de dolari pe acţiune, ceea ce evaluează compania la 111 mld.

Warner Bros. Discovery a recunoscut că aceasta este cea mai bună ofertă, sperând ca Netflix să vină cu o nouă propunere, în care să liciteze mai mult.

Netflix, însă, a anunţat că se retrage, ceea ce înseamnă că Warner Bros. Discovery va trebui să accepte singura ofertă rămasă în picioare, cea de la Paramount Skydance.

Oferta Paramount Skydance include şi plata taxei de terminare a acordului Warner Bros. Discovery cu Netflix, care valorează 2,8 miliarde de dolari.

Paramount este deţinut de David Ellison, un suporter şi important donator al lui Donald Trump, iar tranzacţia ar putea face ca CNN să treacă în tabăra MAGA.

Acţiunile Netflix au crescut cu 10% după ce a anunţat că se retrage.