Netflix acordă Warner Bros. Discovery o derogare de şapte zile pentru reluarea discuţiilor cu Paramount Skydance

Netflix a acordat Warner Bros. Discovery o derogare limitată, de şapte zile, pentru a relua discuţiile cu Paramount Skydance, în vederea clarificării unor ”deficienţe” din oferta lansată de aceasta pentru preluarea integrală a WBD, relatează CNBC.

WBD are în prezent o tranzacţie în curs cu Netflix pentru diviziile sale de streaming şi studio. Paramount a lansat anterior o ofertă publică ostilă direct către acţionarii WBD, la un preţ de 30 de dolari pe acţiune, după ce a pierdut în faţa Netflix într-o competiţie de preluare. După expirarea perioadei de derogare, Netflix îşi va păstra dreptul de a egala orice ofertă, conform prevederilor acordului de fuziune, a precizat WBD.

Directorul general al WBD, David Zaslav, a declarat că prioritatea companiei a fost maximizarea valorii şi a certitudinii pentru acţionari. El a subliniat că Paramount Skydance a primit în mod repetat indicaţii clare privind aspectele problematice ale ofertei şi oportunităţile de a le corecta, iar în prezent discuţiile urmăresc stabilirea posibilităţii unei propuneri ferme şi obligatorii, care să ofere valoare superioară şi un grad mai mare de certitudine.

Tot marţi, WBD a anunţat convocarea unei adunări speciale a acţionarilor pentru 20 martie şi a reiterat că boardul recomandă în unanimitate tranzacţia cu Netflix, în detrimentul ofertei Paramount.

La rândul său, Netflix a transmis că data adunării reprezintă un moment important pentru finalizarea tranzacţiei cu WBD. Compania a precizat că, deşi consideră că oferta sa oferă valoare şi certitudine superioare, a decis să acorde o derogare limitată pentru a permite WBD să poarte discuţii finale cu Paramount Skydance şi să clarifice definitiv situaţia.

Acţiunile Paramount şi Warner Bros. Discovery au crescut cu aproximativ 3% în tranzacţiile premergătoare deschiderii pieţei de marţi.

Într-un comunicat, WBD a precizat că derogarea este valabilă până la 23 februarie 2026 şi permite discuţii privind aspectele nerezolvate din propunerea de fuziune a Paramount Skydance.

Conducerea Paramount a declarat în repetate rânduri că oferta sa integrală în numerar de 30 de dolari pe acţiune nu reprezintă ”cea mai bună şi finală” propunere. Săptămâna trecută, compania a îmbunătăţit anumite condiţii ale ofertei, fără a majora însă preţul pe acţiune.

Warner Bros. Discovery a mai arătat că un reprezentant senior al Paramount a informat un membru al consiliului WBD că ar fi dispus să plătească 31 de dolari pe acţiune în cazul reluării negocierilor.