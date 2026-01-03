Deprecated: Funcția WP_Dependencies->add_data() a fost apelată cu un argument care este considerat învechit începând cu versiunea 6.9.0. Comentariile condiționale IE sunt ignorate de toate navigatoarele acceptate. in /var/www/incomemagazine.ro/public/wp-includes/functions.php on line 6131
Neuralink vizează producţia la scară mare de implanturi cerebrale în 2026, spune Elon Musk

Compania Neuralink, fondată de Elon Musk, intenţionează să înceapă producţia ”la volum mare” a implanturilor sale cerebrale şi să treacă la o procedură chirurgicală complet automatizată în 2026, a declarat Musk într-o postare pe platforma de socializare X, transmite Reuters.

Neuralink, care dezvoltă dispozitive de tip interfaţă creier–calculator, nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii din partea Reuters. Implantul este conceput pentru a ajuta persoane cu afecţiuni neurologice grave, precum leziunile măduvei spinării.

Primul pacient care a primit implantul Neuralink a reuşit să joace jocuri video, să navigheze pe internet, să posteze pe reţelele sociale şi să controleze cursorul unui laptop folosindu-şi doar gândurile.

Compania a început testele clinice pe oameni în 2024, după ce a rezolvat o serie de probleme de siguranţă semnalate anterior de autorităţile americane. Administraţia pentru Alimente şi Medicamente din SUA respinsese iniţial cererea Neuralink în 2022, invocând riscuri potenţiale.

În septembrie, Neuralink a anunţat că 12 persoane din întreaga lume, toate cu paralizie severă, au primit implanturile sale şi le folosesc pentru a controla dispozitive digitale şi fizice prin activitate cerebrală. Totodată, compania a atras 650 de milioane de dolari într-o rundă de finanţare desfăşurată în luna iunie.

Declaraţiile lui Elon Musk vin în contextul în care Neuralink accelerează dezvoltarea tehnologiei sale şi urmăreşte să transforme implanturile cerebrale într-o soluţie scalabilă, destinată utilizării pe scară largă în anii următori.

