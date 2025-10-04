Niculescu (ANRE): Subiectul tarifului binom îl avem pe agenda internă. Sunt diverse scenarii de aplicare a lui

Subiectul tarifului binom este foarte important, îl avem pe agenda internă și lucrăm la el, iar după ce vom avea o formă benefică pentru toți consumatorii vom începe un amplu proces de consultare publică, așa cum am făcut cu toate reglementările, a declarat, vineri, președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, George Niculescu, la o conferință de specialitate.

‘Tariful binom este un subiect care a fost foarte, foarte des adus în discuție. Am văzut declarații din partea unor organizații de specialitate care spun că România ar fi ultima țară, cred că, din Uniunea Europeană, care nu are un tarif binom. Nu știu dacă este chiar așa, dar aici trebuie să mă întorc la cuvântul responsabilitate și să verificăm foarte atent dacă toate statele membre ale Uniunii Europene au implementat tariful binom și doar România nu-l are. Știți foarte bine că, înainte să iau o decizie împreună cu colegii din autoritatea de reglementare, o cântărim foarte bine, pentru că sunt de principiul că ‘mai mai bine măsori de cinci 5 ori și tai o singură dată’. Subiectul este unul foarte important, îl avem pe agenda internă internă și lucrăm la el în continuare’, a afirmat Niculescu.

Potrivit acestuia, după ce se va ajunge la o formă care să fie potrivită pentru toate categoriile de consumatori, se va porni un proces de consultare publică.

‘Sunt diverse scenarii de aplicare a tarifului binom. Încercăm să creionăm cea mai bună formă a acestei reglementări, iar în momentul când vom fi gata cu analizele și vom avea o formă pe care noi considerăm că este benefică pentru toți consumatorii – industriali, casnici, non-casnici, toate categoriile de consumatori – pe toate tranșele de consum, atunci vom începe un amplu proces de consultare publică, așa cum am făcut cu toate reglementările’, a adăugat el.

Tariful de tip binom este format dintr-o componentă fixă (exprimată în lei/zi) și o componentă variabilă, de tip volumetric.

Președintele ANRE a participat vineri la conferința anuală cu tema ‘Energie cu Responsabilitate’, ediția a IX-a, organizată de publicația InvesTenergy. Evenimentul s-a desfășurat sub patronajul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei.

Conform organizatorilor, tema conferinței răspunde unei nevoi reale: aceea de a aduce la aceeași masă vocea guvernanților, a parlamentarilor, a reglementatorului, alături de viziunea liderilor de companii, a experților, a asociațiilor de profil, a mediului academic, a avocaților, a tinerilor – viitorii specialiști – și, nu în ultimul rând, a consumatorilor, cei care resimt zilnic impactul deciziilor din domeniul energiei.