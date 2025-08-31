Noi reguli pentru proprietarii care își dau locuințele în chirie. Obligații suplimentare pentru închirierile pe termen scurt

Proprietarii care obțin venituri din chirii vor trebui să se conformeze unor reguli noi, care schimbă modul de impozitare și de declarare a câștigurilor, informează Antena 3 CNN. Modificările îi vizează și pe cei care închiriază locuințe în regim hotelier sau prin platforme precum Airbnb.

Una dintre noutăți se referă la închirierile pe termen scurt, în regim hotelier. Concret, proprietarii vor avea obligația de a folosi case de marcat și de a emite bonuri fiscale clienților, în cazul în care nu există un contract încheiat între ambele părți.

Pe partea fiscală, dispare sistemul normelor de venit și opțiunea de calcul în sistem real.

În schimb, venitul net va fi stabilit prin deducerea unei cote forfetare de 30% din venitul brut anual, fără obligația de a ține o evidență contabilă.

Astfel, statul nu mai stabilește o normă fixă de impozitare, ci impune plata în funcție de venitul efectiv declarat.

De exemplu, pentru un venit de 10.000 de lei din chirii, 3.000 de lei se consideră cheltuieli forfetare, iar taxele și impozitele se aplică la diferența de 7.000 de lei.

De asemenea, și proprietarii care închiriază locuințe fără contracte scrise vor trebui, de asemenea, să emită chitanțe prin casa de marcat.

Impozitul anual datorat se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual, fiind impozit final. Impozitul anual datorat se calculează de către contribuabil, pe baza datelor din Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Plata impozitului anual datorat se efectuează la bugetul de stat, până la termenul legal de depunere a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Pentru aceste venituri contribuabilii datorează contribuții sociale obligatorii aplicabile veniturilor din activități independente.