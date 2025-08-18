Capitala, cel mai scump oraș din țară pentru chiriași

Cel mai scump oraș din țară pentru chiriași este Bucureștiul, iar diferențele dintre sumele solicitate în cartierele exclusiviste și în cele ieftine ajung la 2.500 euro/lună, potrivit unei analize realizate de către un site de profil.

Cele mai accesibile chirii pot fi găsite în cartiere precum Militari (380 euro/lună), Berceni sau Rahova (430 euro/lună), iar la polul opus se află Primăverii, unde locuințele de lux sunt închiriate, în medie, cu 2.900 euro/lună. Următoarele poziții în clasamentul celor mai scumpe zone din oraș sunt ocupate de Șoseaua Nordului, Aviatorilor-Kiseleff, Herăstrău și Floreasca, arată analiza Imobiliare.ro.

”Cei care vor să închirieze o locuință în București trebuie să știe că apartamentele cu 2 camere sunt cele mai numeroase în piață. Acestea reprezintă aproximativ 52% din totalul ofertelor disponibile potențialilor chiriași și sunt urmate în clasament de apartamentele cu 3 camere. Ambele sunt opțiuni viabile pentru familii aflate la început de drum sau pentru studenți interesați să împartă chiria cu cel puțin un coleg de apartament. Cele mai multe apartamente de închiriat pot fi găsite în zona Pipera din nordul orașului. Aici oferta a crescut puternic față de începutul verii trecute și cuprinde în mare parte proprietăți noi. Oferta variată vine cu prețuri destul de ridicate, proprietarii solicitând, în medie, 800 euro/lună la închirierea unei locuințe”, precizează reprezentanții site-ului citat.

Un alt cartier care le pune la dispoziție o gamă largă de proprietăți celor care își doresc să se mute cu chirie este Berceni.

La nivel național, Cluj-Napoca este cel mai scump oraș pentru cumpărătorii de imobiliare, dar nu și pentru chiriași, iar apartamentele cu două camere pot fi închiriate pentru sume cu 4% mai mici decât în Capitală. Pentru cele cu patru camere, chiria în Cluj este de 890 euro/lună, în timp ce în București cheltuielile lunare ating 2.000 de euro.

Diferențele dintre cele mai scumpe și cele mai ieftine cartiere sunt, de asemenea, mult mai limitate în Cluj-Napoca. Astfel, cele mai scumpe zone din oraș sunt Sopor, zona centrală, și Andrei Mureșanu, unde se achită, în medie, 650 euro/lună în cartiere, precum Bună Ziua și Europa, respectiv 600 euro/lună în Borhanci, Gheorgheni, Între Lacuri, Iris, Plopilor sau Zorilor. La polul opus se află cartiere ca Someșeni, Mănăștur sau Dâmbul Rotund, unde chiriașii au nevoie în medie de un buget lunar de 500 de euro pentru a închiria un apartament.

Chiriile se mențin la un nivel destul de ridicat și în Brașov, unde garsoniere pot fi închiriate cu un buget mediu de 360 euro/lună, în timp ce pentru un apartament cu două camere viitorii chiriași trebuie să anticipeze că vor achita lunar 500 de euro. În cazul apartamentelor cu trei camere chiria crește la 640 de euro/lună.

Proprietățile cu cele mai piperate prețuri pot fi găsite în zona Drumul Poienii, unde chiria medie pentru un apartament ajunge la 990 de euro/lună. Locuințele poziționate central pot fi închiriate cu 560 de euro/lună, iar cele din cartierul Tractorul cu 550 de euro/lună. Cele mai multe apartamente disponibile chiriașilor în zona Tractorul se află în blocuri finalizate pe parcursul ultimilor ani.

Persoanele care își doresc să găsească chirii mai accesibile se pot orienta spre locuințele din cartierul Florilor (400 de euro/lună) sau spre cele aflate în apropierea gării. Apartamentele de pe Calea București (450 de euro/lună) pot reprezenta, de asemenea, o opțiune pentru cei care își doresc să achite mai puțin lunar pe chirie.

Numărul locuințelor disponibile pe piața închirierilor din Timișoara este în creștere, iar oferta s-a extins pe segmentul nou, tendință observată și în orașe precum București sau Brașov.

Potrivit datelor Imobiliare.ro, chiriașii au acces la un număr mai restrâns de garsoniere, cu prețuri mai mari. Bugetul mediu necesar închirierii unei locuințe de acest tip a crescut de la 260 la 300 de euro/lună.

Cele mai scumpe apartamente sunt cele situate în centrul orașului și în zona Bulevardul Take Ionescu. În cazul acestora, chiria media ajunge la 550 de euro/lună. Locuințele din apropierea Facultății de Medicină pot fi închiriate cu 490 de euro/lună, în timp ce apartamentele din zona Calea Aradului sau Circumvalațiunii pot fi închiriate cu 480 de euro/lună. Cel mai ieftin cartier timișorean este Buziașul. Aici, chiria medie solicitată de către proprietari pentru un apartament este de 300 de euro/lună.

Un alt oraș unde se observă o creștere a ofertei în cazul locuințelor noi, finalizate în ultimii cinci ani, este Constanța, însă proprietățile vechi rămân majoritare la nivelul ofertei. Cele mai multe apartamente de închiriat pot fi găsite în cartierul Tomis Nord, unde chiria medie solicitată de către proprietari pentru un apartament ajunge la 600 de euro/lună. Cea mai scumpă zonă din Constanța rămâne Faleza Nord, iar viitorii chiriași trebuie să se aștepte să achite, în medie, 800 de euro/lună pentru un apartament localizat aici. În apropierea Cazinoului, chiria este 700 de euro/lună, la fel și în zona Capitol-Universitate.

Persoanele care își doresc să achite o chirie cât mai mică ar trebui să-și înceapă căutarea următoarei lor locuințe în zone precum Far (360 de euro/lună), Tomis II (450 de euro/lună) și Tomis III (450 de euro/lună).

Persoanele interesate de închirierea unei locuințe în Iași au cele mai multe șanse să găsească o proprietate care să fie potrivită nevoilor lor, dacă își caută o garsonieră sau un apartament cu două camere. Cele mai scumpe locuințe pot fi găsite în centrul orașului. Un apartament se închiriază aici, în medie, cu 550 de euro/lună. Copou și Podul de Fier sunt alte zone scumpe în Iași, chiria ajungând în cazul proprietăților localizate aici la o medie de 500 de euro/lună. La polul opus se află cartierele Frumoasa sau Canta, unde proprietarii solicită chirii medii de 355 de euro, respectiv de 370 de euro/lună.

Chiria medie solicitată în Sibiu pentru o garsonieră se menține în jurul valorii de 300 de euro/lună, similară cu cea înregistrată în aceeași perioadă a anului trecut. În cazul apartamentelor cu două și trei camere, suma medie pe care trebuie să o achite un chiriaș la finalul lunii s-a majorat ușor în același timp la 400 de euro, respectiv la 520 de euro. În cazul apartamentelor cu patru camere, chiriile au scăzut de la 700 la 630 de euro/lună față de vara trecută, arată datele Imobiliare.ro. Numărul lor este, însă, extrem de limitat la nivelul pieței.

Cele mai multe apartamente de închiriat pot fi găsite în zona Bulevardului Mihai Viteazul și în centrul orașului. Pentru acestea, chiriașii trebuie să achite lunar 400 de euro, respectiv 500 de euro.

”Piața chiriilor intră în perioada cu cel mai mare interes al anului, odată cu revenirea studenților și relocările specifice începutului de toamnă. La această sezonalitate se adaugă însă și contextul economic actual: creșterile de taxe și inflația pun presiune pe bugetele proprietarilor, iar randamentele investiționale s-au diminuat. În acest climat, mulți proprietari vor încerca să își maximizeze veniturile din chirii, ceea ce face probabilă o creștere a prețurilor încă din această toamnă, mai ales în marile centre universitare și orașele cu cerere mare de locuințe”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro, citat în comunicat.