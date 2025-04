Novo Nordisk lansează Wegovy prin servicii de telemedicină în SUA

Novo Nordisk a anunţat marţi că va oferi medicamentul său pentru slăbit, Wegovy, prin intermediul platformelor de telemedicină Hims & Hers Health, Ro şi LifeMD, pentru a extinde accesul la acest tratament de succes, acum că penuria din SUA s-a încheiat.

Acţiunile Hims & Hers au crescut marţi cu 18%, în timp ce titlurile Novo Nordisk au urcat cu 3%.

Producătorul farmaceutic danez se grăbeşte să atragă mai mulţi pacienţi după ce multe farmacii de compounding au fost restricţionate legal în privinţa producerii de versiuni mai ieftine şi neaprobate ale Wegovy. În perioada de penurie, pacienţii au apelat masiv la aceste variante alternative.

”Am considerat foarte important să stabilim o colaborare cu companiile de telemedicină pentru a asigura accesul la Wegovy, acum că activitatea de compounding se reduce,” a declarat Dave Moore, vicepreşedinte executiv al operaţiunilor Novo Nordisk în SUA, pentru CNBC.

El a adăugat că noile parteneriate creează o experienţă ”fără întreruperi” pentru pacienţi, permiţându-le să obţină Wegovy direct de la furnizorii de telemedicină şi să primească medicamentul acasă cu uşurinţă.

Pacienţii vor putea accesa noua farmacie online directă a companiei, NovoCare, prin intermediul acestor platforme de telemedicină. Aceasta oferă Wegovy la preţul de 499 dolari lunar pentru pacienţii fără asigurare, aproximativ jumătate din preţul de listă obişnuit.

Preţul perceput de platformele de telemedicină ar putea fi mai ridicat, deoarece includ şi alte servicii suplimentare, a precizat un purtător de cuvânt al Novo Nordisk.

Hims & Hers a anunţat că va oferi toate dozele de Wegovy, împreună cu acces la îngrijire 24/7, consiliere nutriţională şi suport clinic continuu, la un preţ de pornire de 599 dolari pe lună pentru pacienţii eligibili.

CEO-ul Hims & Hers, Andrew Dudum, a explicat pentru CNBC că preţul mai mare reflectă includerea serviciilor adiţionale. El consideră că parteneriatul cu Novo Nordisk va deveni un exemplu de bune practici privind modul de accesare şi tarifare a tratamentelor ”de înaltă calitate”.

Platforma Ro a ales să menţină un preţ de 499 dolari lunar pentru toate dozele de Wegovy şi oferă, de asemenea, servicii precum mesagerie 24/7, coaching personalizat şi conţinut educaţional, prin abonamentul său „Body Program” (costul medicamentului nu este inclus în abonament).

”Adăugarea tratamentelor aprobate de FDA de la Novo Nordisk la cel mai bun preţ disponibil va ajuta mai mulţi pacienţi din toată ţara să acceseze tratamentele pentru obezitate de care au nevoie,” a declarat Zach Reitano, CEO al Ro, într-un comunicat.

Anterior în aprilie, Hims & Hers a început să ofere acces la medicamentele pentru pierderea în greutate Zepbound şi la tratamentul pentru diabet Mounjaro de la Eli Lilly, precum şi la versiunea generică a liraglutidei. Totuşi, Eli Lilly a subliniat că nu are nicio afiliere cu Hims & Hers.

Hims & Hers a început să prescrie semaglutidă compusă, ingredientul activ din Ozempic şi Wegovy, în mai 2024, însă, pe măsură ce reglementările privind compounding-ul s-au întărit, compania a fost nevoită să limiteze semnificativ oferirea acestor formule, deşi în anumite cazuri personalizate pot fi încă prescrise.

Conform regulilor FDA, în perioadele de penurie declarate oficial, farmaciile pot produce variante compuse ale medicamentelor de marcă. În cazurile individuale de necesitate medicală, aceste preparate pot fi oferite şi ulterior.

Farmaciile de compounding reglementate federal au termen până pe 22 mai pentru a înceta comercializarea versiunilor compuse de semaglutidă fără reţetă, în timp ce farmaciile de stat aveau termenul limită pe 22 aprilie.

”Respectarea regulilor este cea mai bună cale de a servi interesele pacienţilor,” a conchis Moore.