Nuclearelectrica a realizat un profit net în creştere cu 26,6%, în primele nouă luni, de 1,62 miliarde lei

Nuclearelectrica, compania de stat care administrează cele două reactoare ale centralei nucleare din Cernavodă, a realizat un profit net în creştere cu 26,6%, în primele nouă luni, de 1,62 miliarde lei, iar veniurile din exploatare au urcat cu 22,9%, la 4,17 miliarde lei, arată raportul transmis Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Potrivit raportului financiar al companiei, în primele nouă luni ale acestui an, Nuclearelectrica a realizat venituri din exploatare de 4,17 miliarde lei, cu cu 22,9% mai mari decât în perioada similară a anului trecut, când au fost de 3,39 miliarde lei. În ceea ce priveşte profitul net, în 2025, acesta este de 1,62 miliarde lei, cu 26,6% mai mare decât în primele nouă luni din 2024, când a fost de 1,28 miliarde lei.

”Veniturile din exploatare au crescut cu 22,9% în principiu ca urmare a creşterii veniturilor din vânzarea energiei electrice cu 23,9%, determinata de cresterea cu 19,1% a pretului mediu ponderat al energiei electrice vândută în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025, faţă de preţul mediu ponderat din aceeasi perioadă a anului 2024, în condiţiile vânzării unei cantităţi totale de energie electrică uşor crescute +3,7%”, se menţionează în raport.

Profitul operaţional (EBITDA) a crescut cu 21% (+380 milioanelei) faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, în principal ca urmare a creşterii veniturilor din vânzarea energiei electrice cu 23,9% (+783 milioane lei), compensate partial de cresterea cheltuielilor cu contributia la Fondul de Tranzitie energetica cu 394 milioane lei.

Producţia de energie electrică a crescut uşor, cu 1%, la 7.383 GWh, de la 7.311 GWH în perioada similară a anului trecut.

”Energia electrică produsă şi livrată în Sistemul Energetic National (SEN) a fost de 7.382.537 MWh în primele 9 luni din anul 2025, faţă de primele 9 luni din anul 2024 (7.311.146 MWh), reprezentând o creştere de 1%. În trimestrul III 2025 cantitatea de energie electrica produsă şi livrată în SEN a fost de 2.676.071 MWh, în creştere cu 4,8% faţă de nivelul înregistrat în trimestrul III 2024 de 2.554.559 MWh”, se mai arată în raport.

Valoarea totală a programului de investiţii al Nuclearelectrica pentru anul 2025 este de 3,43 miliarde lei. Programul de investiţii al companiei pentru anul 2025 cuprinde proiecte de investiţii necesare în cadrul Sucursalei CNE Cernavodă, al Sucursalei FCN Pitesti si al Sediului Central, estimate a se realiza până la sfârşitul anului 2025, precum şi obiective de investiţii cu finalizare în următorii ani, incluzând totodată alocarea de împrumuturi şi aporturi la capital destinate filialelor EnergoNuclear, FPCU Feldioara şi companiei de proiect RoPower Nuclear pentru susţinerea derularii proiectelor strategice aflate în diverse stadii de implementare.