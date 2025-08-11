Nuclearelectrica: Obiectivul nostru este de a dezvolta un proiect SMR reper pentru spațiul Uniunii Europene

Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doicești se derulează în conformitate cu aprobările corporative și hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, iar obiectivul Nuclearelectrica este de a dezvoltă un proiect SMR reper pentru spațiul Uniunii Europene, informează compania printr-un raport transmis, luni, Bursei de Valori București.

‘Astfel, conform Hotărârii AGOA nr. 6/04.12.2023, a fost aprobată tranziția din etapă FFED (Front End Engineering Design) Faza 1 în faza FEED Faza 2 a Proiectului bazat pe tehnologia Reactoarelor Modulare Mici (SMR). În conformitate cu Hotărârea AGEA nr. 8/19.07.2025, a fost aprobată mandatarea reprezentantului SNN în Adunarea Generală a Acționarilor Societății RoPower Nuclear S.A., în vederea participării și exprimării unui vot favorabil privind aprobarea încheierii Contractului FEED Faza 2 Offshore și a Contractului FEED Faza 2 Onshore. Astfel, în baza aprobărilor corporative, ordinul de începere a lucrărilor aferente contractului FEED Faza 2, ulterior semnării acestuia, a fost emis în dată de 26.09.2024, durata activităților asociate acestuia fiind estimată, conform informării acționarilor, la 15 luni. În prezent contractul se derulează strict conform etapelor comunicate acționarilor și părților interesate, cu încadrare în graficul de dezvoltare’, se menționează în raport.

Potrivit sursei citate, obiectivul contractului FEED Faza 2 este de a avansa demersurile inițiate în etapă FEED Faza 1 și de a oferi date suplimentare legate de fezabilitatea proiectului, care să se constituie în ipotezele adoptării unei decizii de învestire (FID).

‘La finalul derulării FEED Faza 2, SN Nuclearelectrica SA va informa acționarii și investitorii cu privire la rezultatele FEED 2, decizia de investire fiind condiționată semnificativ de livrarea de către partenerii în proiect a documentației aferente, cu respectarea calității, costurilor și altor elemente ale cadrului legislativ aplicabil și măsurilor de sprijin guvernamental’, se precizează în raport.

De asemenea, în ceea ce privește adoptarea unei decizii de investire (FID), ulterior finalizării FEED Faza 2, compania menționează că, similar dezvoltării Proiectului Unităților 3 și 4, adoptarea FID depinde, în conformitate cu legislația în vigoare, și de organismele europene în domeniu.

‘Proiectul SMR de la Doicești este dezvoltat cu respectarea celor mai bune practici în industrie, fiind evaluat de organisme internaționale specializate cum este Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) de la Viena, a cărei misiune SEED (misiune de evaluare a amplasamentului Doicești) a certificat acțiunile întreprinse până în prezent ca fiind adecvate, inclusiv amplasamentul Doicești, direcția de dezvoltare a proiectului fiind conformă celor mai înalte standarde. România, prin experții săi, este direct implicată în programele AIEA de dezvoltare și armonizare în reglementare pentru accelerarea SMR la nivel global’, se explică în raportul transmis BVB.

Conform statisticilor AIEA, România prin Unitățile 1 și 2 CNE Cernavodă este pe primul loc la nivel global în ceea ce privește factorul mediu de capacitate de la punerea în funcțiune până în prezent, cu respectarea celor mai înalte standarde de securitate nucleară, având experiență necesară să contribuie la avansarea industriei nucleare și a accelerării tehnologiilor avansate, în concordanță cu obiectivele Uniunii Europene (Alianța pentru SMR) și a celor internaționale.

Proiectul SMR Doicești este dezvoltat în parteneriat cu organizații cu experiență și expertiză-Nova Power and Gas, Fluor, NuScale, Sargent & Lundy, Samsung, acționând împreună pentru un proiect de referință la nivel european și unul care să permită dezvoltarea lanțului de furnizare și obținerea unor garanții adiacente de dezvoltare a unui centru regional SMR prin experiența României, cu aplicarea celor mai înalte standarde în industria nucleară și mecanisme solide de partajare a riscurilor pe durata dezvoltării proiectului, se mai menționează în raport, care precizează că Entra 1 nu este parte în dezvoltarea Proiectului SMR.

‘Mulțumim partenerilor pentru profesionalismul demonstrat și Guvernelor României și SUA pentru sprijinul activ și avansarea tehnologiei avansate a SMR în România, simultan cu recondiționarea infrastructurii existente pentru o valorificare adecvată a acesteia, proiectul derulându-se în cadrul Acordului Guvernamental România-SUA. Menționăm, de asemenea, că până în prezent, proiectul a beneficiat de finanțare prin împrumuturi SNN/aport în numerar la capital social de la acționari, fără a intră sub incidența legislației în materie de ajutor de stat. Guvernul României nu a contribuit la finanțarea Proiectului SMR prin acordarea de granturi sau alte facilități, proiectul derulându-se cu respectarea strictă a cadrului legal local și european în materie de ajutor de stat, în baza și în conformitate cu hotărârile acționarilor’, transmit reprezentanții Nuclearelectrica.

Sursa citată mei semnalează că un alt aspect asociat dezvoltării Proiectului SMR este formarea resursei umane, Nuclearelectrica fiind activ implicată în formarea unei noi generații de specialiști în industrie nucleară. Totodată, și sistemul universitar românesc s-a implicat pentru demararea și accelerarea acestui proces, ca de exemplu prin programul FIRST (simulatorul camerei de comandă SMR) din cadrul Universității Politehnică București pentru utilizarea efectivă a tehnologiei SMR în formarea unei noi generații.

‘Obiectivul Nuclearelectrica este de a dezvoltă un proiect SMR reper pentru spațiul Uniunii Europene, acest aspect depinzând semnificativ de dialogul și cooperarea existența, activă și constanța, între parteneri, cu avans consensual în toate direcțiile menționate: decizie de învestire, cadru legislativ și formare de resurse umane’, precizează reprezentanții companiei.