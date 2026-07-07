Numărul autovehiculelor electrice noi, înmatriculate în România în primul semestru, se apropie de 9.000

Autovehiculele electrice (EV) au reprezentat 4,74% din totalul mașinilor noi înmatriculate în România, în luna iunie, până la un volum de 2.264 de unități, în timp ce, în primele șase luni, numărul acestora a ajuns la 8.947 de exemplare, relevă datele publicate, marți, de către unul dintre principalii jucători din domeniul mobilității electrice pe plan local.

Conform analizei Lektri.Co, numărul înmatriculărilor de vehicule electrice raportat în iunie, la nivel național, reprezintă cea mai bună performanță lunară înregistrată până în prezent pe piața din România, evoluție care confirmă maturizarea accelerată a segmentului și interesul tot mai ridicat pentru mobilitatea electrică.

Din totalul de 47.757 de autovehicule înmatriculate în iunie, indiferent de motorizare, autovehiculele electrice au reprezentat 4,74%. De asemenea, dintre cele 2.264 de unități electrice înregistrate în acest interval, 2.124 sunt autoturisme, 140 autoutilitare electrice, iar după scăderea celor 167 de radieri, bilanțul net al lunii iunie rămâne la 2.097 vehicule electrice.

La nivel cumulat, în primele șase luni ale anului 2026, în România au fost înmatriculate 8.947 de vehicule electrice, ‘ceea ce arată că 2026 ar putea deveni cel mai bun an din istoria pieței auto electrice locale’.

Lektri.Co a fost înființată în anul 2018 la Timișoara și oferă soluții de încărcare a mașinilor electrice pentru utilizatorii casnici, companii care doresc să implementeze stații de încărcare pentru angajați și domeniile HoReCa și retail. Stațiile de încărcare sunt utilizate în România, Serbia, Polonia, Germania, Franța și Italia.