Numărul comenzilor noi din industria prelucrătoare s-a diminuat cu 3%, în primele șase luni

Industria prelucrătoare a înregistrat o scădere cu 3% a numărului de comenzi noi, în primele șase luni ale anului curent, comparativ cu datele din 2025 aferente aceleiași perioade, arată Institutul Național de Statistică (INS).

Potrivit sursei citate, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026, rezultatul negativ consemnat a fost determinat de activitățile derulate în: industria bunurilor de uz curent (-9,5%), industria bunurilor de capital (-3,1%) și industria bunurilor intermediare (-1,9%). Pe de altă parte, comenzile noi din industria bunurilor de folosință îndelungată s-au majorat cu 1,3%, de la un an la altul.

Totodată, în luna iunie acestui an, față de iunie 2025, comenzile noi din industria prelucrătoare, în termeni nominali, a rămas la același nivel, iar creșteri au înregistrat industria bunurilor de folosință îndelungată (+9,5%) și industria bunurilor de capital (+0,8%). La polul opus, scăderi au fost raportate de industria bunurilor de uz curent (-10,2%) și de industria bunurilor intermediare (-0,3%).

Datele INS relevă faptul că, de la o lună la alta (iunie vs mai 2026), numărul comenzilor noi din industria prelucrătoare au crescut, în termeni nominali, cu 5%, ca urmare a rezultatelor pozitive din industria bunurilor de capital (+8,3%), industria bunurilor de uz curent (+6,3%) și industria bunurilor de folosință îndelungată (+2,8%). În schimb, în industria bunurilor intermediare, comenzile noi au scăzut cu 0,9%.