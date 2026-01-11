Numărul de posturi ocupate în instituțiile și autoritățile publice a scăzut cu 290 în noiembrie 2025

Numărul posturilor ocupate în instituțiile și autoritățile publice din România era, în noiembrie 2025, de 1.280.562, cu 290 mai puține comparativ cu luna precedentă, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor (MF), consultate de AGERPRES.

Raportat la ianuarie 2025, numărul posturilor ocupate a fost în noiembrie mai mic cu 31.946 posturi.

Peste 63% dintre posturile ocupate erau în administrația publică centrală, respectiv 815.556 (plus 593 față de octombrie 2025), iar dintre acestea 600.581 erau în instituții finanțate integral de la bugetul de stat (plus 174 angajați, comparativ cu octombrie 2025).

Cel mai mare număr de posturi ocupate se înregistra la Ministerul Educației, respectiv 293.788 (plus 1.441 comparativ cu luna anterioară), Ministerul Afacerilor Interne – 124.860 (minus 453), Ministerul Apărării Naționale – 75.585 (minus 692), Ministerul Finanțelor – 23.881 (minus 37) și Ministerul Sănătății -18.265 (minus 45).

Potrivit sursei citate, în instituțiile finanțate integral din bugetul asigurărilor sociale erau ocupate 8.752 de posturi (minus 29 comparativ cu octombrie 2025), în cele subvenționate din bugetul de stat și din bugetul asigurărilor pentru șomaj un număr de 42.980 (minus 138), în timp ce în instituțiile finanțate integral din venituri proprii erau 163.243 de posturi ocupate (plus 586).

Totodată, în administrația publică locală lucrau, în noiembrie 2025, 465.006 de persoane (minus 883 comparativ cu octombrie 2025), dintre care 284.284 în instituții finanțate integral din bugetele locale (minus 876) și 180.722 în instituții finanțate integral sau parțial din venituri proprii (minus 7).