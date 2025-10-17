ANAF notifică instituțiile publice să-și plătească datoriile; restanțele au ajuns la 583 milioane lei

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) informează instituțiile și autoritățile publice, cu datorii fiscale neachitate până la 31 august 2025, în sumă totală de 582,901 milioane de lei, că trebuie să își plătească aceste obligații.

”Conform articolului 7 din Codul de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015), ANAF are rolul de a sprijini conformarea voluntară a contribuabililor, inclusiv a instituțiilor publice, la plata impozitelor și contribuțiilor sociale datorate”, arată sursa citată, într-un comunicat.

Pentru a încuraja achitarea acestor sume, la începutul lunii noiembrie 2025, ANAF va trimite notificări oficiale tuturor instituțiilor și autorităților publice care înregistrează restanțe.

Scopul acestor notificări este informarea instituțiilor despre obligațiile restante, îndrumarea acestora către conformarea la plată, prezentarea posibilităților de a accesa facilități fiscale, în condițiile legii.

Instituțiile și autoritățile publice pot solicita eșalonarea clasică a plății datoriilor, fără a fi necesară constituirea de garanții, datorită statutului lor juridic.

ANAF subliniază că neachitarea datoriilor restante va duce la luarea măsurilor legale pentru recuperarea sumelor datorate.