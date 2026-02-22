MF: Numărul de posturi ocupate în instituțiile și autoritățile publice a scăzut cu 1.767 în decembrie 2025

Numărul posturilor ocupate în instituțiile și autoritățile publice din România era, în decembrie 2025, de 1.278.795, cu 1.767 mai puține comparativ cu luna precedentă, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor (MF), consultate de AGERPRES.

Raportat la ianuarie 2025, numărul posturilor ocupate a fost în decembrie mai mic cu 33.713 posturi.

Peste 63,6% dintre posturile ocupate erau în administrația publică centrală, respectiv 814.331 (minus 27.933 față de ianuarie 2025), iar dintre acestea 599.572 erau în instituții finanțate integral de la bugetul de stat (minus 22.691 angajați, comparativ cu ianuarie 2025).

Cel mai mare număr de posturi ocupate se înregistra la Ministerul Educației, respectiv 293.919 (minus 14.133 comparativ cu prima lună din 2025), Ministerul Afacerilor Interne – 124.671 (minus 260), Ministerul Apărării Naționale – 74.813 (minus 6.276), Ministerul Finanțelor – 23.804 (minus 993) și Ministerul Sănătății -18.289 (plus 49).

Potrivit sursei citate, în instituțiile finanțate integral din bugetul asigurărilor sociale erau ocupate 8.762 de posturi (minus 417 comparativ cu ianuarie 2025), în cele subvenționate din bugetul de stat și din bugetul asigurărilor pentru șomaj un număr de 42.785 (minus 1.082), în timp ce în instituțiile finanțate integral din venituri proprii erau 163.212 de posturi ocupate (minus 3.743).

Totodată, în administrația publică locală lucrau, în decembrie 2025, 464.464 de persoane (minus 5.780 comparativ cu ianuarie 2025), dintre care 283.808 în instituții finanțate integral din bugetele locale (minus 3.910) și 180.656 în instituții finanțate integral sau parțial din venituri proprii (minus 1.870).