Numărul joburilor postate de către agajatorii din România a scăzut cu aproape 10%, de la începutul anului

Aproape 50.000 de locuri de muncă au fost postate de la începutul anului, pe una dintre platformele de recrutare online, active în România, în scădere cu circa 10% față de aceeași perioadă din 2025.

Conform datelor centralizate de eJobs, în această marjă există, însă, și domenii care au crescut numărul de poziții scoase în piață, în unele cazuri fiind vorba chiar despre o dublare a joburilor disponibile. Astfel, în domeniul Asigurări se înregistrează o creștere de 100% a joburilor postate din ianuarie până în martie (4.600 de posturi vs 2300 în 2025).

Al doilea domeniu cu o evoluție semnificativă este financiar/bancar, cu un plus de 58%, comparativ cu primele două luni și jumătate ale anului trecut. Angajatorii din acest sector au postat aproape 7.000 de locuri de muncă, în 2026.

De asemenea, creșteri mai mici au fost constatate în transport/logistică (5.500 de locuri de muncă, +13%), turism (5.700 posturi, +7,5%), industria alimentară (6.500 de joburi, +7,4%), energie (1.700 de poziții, +5%) și construcții (4.600 de oferte, +1%).

Pe de altă parte, în domenii precum retailul, serviciile sau call-center/BPO se remarcă o fază de plafon în care nu au fost operate schimbări majore în recrutare raportat la tabloul anului trecut.

În ceea ce privește aplicările, analiza de specialitate relevă faptul că acestea au crescut în toate domeniile de activitate, cel mai mult în retail, servicii, financiar-bancar și turism, cu un total de 3,1 milioane de operațiuni înregistrate în ianuarie, februarie și martie, până la acest moment (+24%).

‘Indiferent de domeniu și de evoluția față de anul trecut, la nivelul întregii piețe, cele mai multe locuri de muncă s-au adresat candidaților entry level (0 – 2 ani de experiență), mid level (2 – 5 ani de experiență), celor care nu au deloc experiență și abia apoi seniorilor și specialiștilor cu mai mult de 5 ani de experiență și managerilor. Modificări s-au mai observat nu doar în ceea ce privește sectoarele de activitate, ci și orașele pentru care s-au făcut angajări’, se menționează într-un comunicat de presă al platformei profesionale, transmis joi AGERPRES.

Municipiul București, Cluj – Napoca, Iași, Ilfov și Brașov au raportat mai mult de jumătate din oferta totală de locuri de muncă din acest început de an, dar au fost înregistrate rezultate importante și în Constanța, Sibiu, Târgoviște sau Buzău.

În topul orașelor cu cele mai multe locuri de muncă postate, Capitala este pe primul loc, urmată de Brașov.

Platforma eJobs cuprinde, la ora actuală, o bază de peste cinci milioane de CV-uri, și are disponibile 18.000 de locuri de muncă, în timp ce alte peste 8.000 de poziții sunt postate pe iajob.ro.