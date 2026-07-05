Numărul pasagerilor care au circulat cu trenul a scăzut cu 8,8% în primul trimestru din 2026

Numărul pasagerilor care au circulat cu trenul a fost, în primul trimestru din 2026, de 14,679 de milioane, în scădere cu 8,8%, comparativ cu perioada similară din 2025, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică (INS).

Potrivit sursei citate, parcursul pasagerilor s-a redus în primele trei luni cu 9,3%. Din totalul pasagerilor, 14,625 milioane pasageri au circulat pe plan național, iar 54.000 internațional.

În ceea ce privește transportul feroviar de mărfuri, volumul a înregistrat scădere cu 0,7% față de trimestrul I din 2025, ca urmare a evoluției negative din transportul național. Au fost transportate 8,973 milioane tone mărfuri, din care 78,3% în transport național.

Parcursul tarifar al mărfurilor a înregistrat un avans de 2,3%, transportul internațional consemnând cea mai însemnată creștere, respectiv de 16,4%.

Ponderi semnificative în totalul mărfurilor transportate au fost înregistrate pentru diviziunile: cocs, produse rafinate din petrol (26,2%) și cărbune și lignit; țiței și gaze naturale (18,7%).

În ceea ce privește parcursul mărfurilor, 37% din total a fost reprezentată de diviziunea cocs, produse rafinate din petrol și 11,2% mărfuri neidentificabile: mărfuri care din anumite motive nu pot fi identificate și care, prin urmare, nu pot fi clasificate în grupe.

Indicatorii tehnico-economici de utilizare a parcului de vehicule în transportul feroviar, care au înregistrat o dinamică pozitivă comparativ cu trimestrul I 2025 au fost: viteza medie comercială a trenurilor de marfă (km/h) – creștere cu 35,3%; vagoane încărcate intrate din străinătate (mii vagoane) – creștere cu 33,3%; parcursul locomotivelor – creștere cu 17,3%; timpul mediu de rulaj al vagoanelor de marfă (zile) – creștere cu 14,9%; parcursul automotoarelor – creștere cu 8,1%; parcursul mediu zilnic al vagoanelor de pasageri (km/zi) – creștere cu 3%; greutatea medie brută a vagoanelor de marfă (tone/tren) – creștere cu 1,8%; viteza medie comercială a trenurilor de pasageri (km/h) – creștere cu 1,3% etc.

Evoluții negative față de primele trei luni din 2025 au fost înregistrate la următorii indicatori: vagoane încărcate pe rețeaua CFR (mii vagoane) – scădere cu 12,4%; parcursul mediu zilnic al vagoanelor de marfă (km/zi) – scădere cu 3,1%; parcursul mediu zilnic al locomotivelor folosite pentru transportul mărfurilor (km/zi) și încărcătura medie statică a vagoanelor de marfă (tone/osie) – scădere cu 0,7%.