Numărul salariaților de pe piața construcțiilor din România a ajuns la 460.000, la finele lunii mai

Piața construcțiilor din România înregistra, la finalul lunii mai 2025, un număr de 460.000 de angajați, respectiv o creștere de 7% a volumului lucrărilor, comparativ cu aceeași perioadă din anul anterior, reiese dintr-o analiză de specialitate, publicată marți.

Conform consultanților Colliers, în paralel, indicatorul de încredere al constructorilor, publicat de Eurostat, continuă să scadă față de maximele post-pandemice, semnalând o temperare a entuziasmului din piață.

Activitatea din construcții este susținută, în principal, de investițiile publice, cu aproximativ 700 de kilometri de drumuri rapide și proiecte ample de modernizare a infrastructurii feroviare în derulare – o diferență semnificativă față de cei doar 140 de kilometri de autostradă aflați în lucru în 2019.

‘Aceste proiecte au devenit motorul principal al pieței, în condițiile în care cheltuielile publice au reprezentat aproape jumătate din totalul lucrărilor de construcții în ultimii ani. În schimb, dezvoltările private încetinesc, autorizațiile pentru locuințe coborând la niveluri similare celor din 2015-2016, în timp ce investitorii din piața de birouri devin mai prudenți, iar singurul segment care își păstrează dinamismul rămâne cel industrial, unde investițiile continuă într-un ritm ridicat’, subliniază analiza.

Potrivit sursei citate, pe partea de costuri, eliminarea facilităților fiscale pentru angajații din construcții a obligat companiile să-și majoreze cheltuielile cu forța de muncă pentru a menține nivelul salariilor nete, într-un context în care atragerea personalului rămâne dificilă.

Consultanții Colliers susțin, totodată, că fondurile europene rămân decisive pentru menținerea ritmului actual al investițiilor, iar întârzierile în implementarea reformelor și riscul reducerii tranșelor disponibile până în 2026 pot diminua considerabil fluxul de proiecte publice, cu impact direct asupra întregii industrii.

În ceea ce privește evoluția pieței construcțiilor pentru a doua jumătate a anului în curs, specialiștii sunt de părere că aceasta va depinde în mare măsură de stabilitatea fiscală, de capacitatea României de a accesa fondurile europene disponibile și de continuitatea investițiilor publice în infrastructură.

‘Fără acești factori, există riscul ca piața să intre într-o fază de stagnare, însă consultanții Colliers nu iau în calcul un scenariu de contracție severă, precum cel din 2009-2010. Mai degrabă, industria traversează o revenire la un ritm mai normal, după câțiva ani de activitate intensă’, afirmă consultanții.

Colliers (NASDAQ, TSX: CIGI) ) este unul dintre liderii globali în servicii de consultanță imobiliară și de management al investițiilor, cu venituri anuale de aproape cinci miliarde de dolari, o echipă de 24.000 de profesioniști și peste 100 de miliarde de dolari în active gestionate.