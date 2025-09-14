Nvidia şi OpenAI pregătesc o investiţie majoră în infrastructura de inteligenţă artificială din Marea Britanie

Nvidia şi OpenAI poartă discuţii pentru a susţine o investiţie de amploare în infrastructura de inteligenţă artificială din Marea Britanie, proiect care ar putea ajunge la valoarea de miliarde de dolari, potrivit unor surse citate de CNBC şi Financial Times.

Cele două companii analizează, împreună cu firma de cloud computing Nscale, dezvoltarea unor centre de date de ultimă generaţie care să consolideze capacităţile Regatului Unit în domeniul AI.

Deocamdată, acordul nu a fost finalizat, dar se aşteaptă ca anunţul oficial să fie făcut săptămâna viitoare, în timpul vizitei de stat a preşedintelui american Donald Trump la Londra.

Guvernul britanic a refuzat să comenteze pe marginea negocierilor. Nici Nvidia şi Nscale nu au oferit un răspuns oficial, în timp ce OpenAI a refuzat să comenteze.

Discuţiile au loc într-un context global în care marile puteri încearcă să atragă investiţiile giganţilor americani din tehnologie pentru a-şi consolida propria infrastructură de inteligenţă artificială.

Conceptul de ”AI suveran” – adică dezvoltarea pe plan intern a centrelor de date şi procesare pentru sisteme avansate de inteligenţă artificială – a devenit prioritar pentru multe guverne, pe fondul competiţiei tehnologice şi al dorinţei de a reduce dependenţa de alte ţări.

CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, va însoţi delegaţia preşedintelui Trump în vizita sa în Regatul Unit. La începutul acestui an, Huang a declarat că Marea Britanie este ”un loc incredibil pentru investiţii” şi a subliniat că producătorul de cipuri, evaluat la mai multe trilioane de dolari, intenţionează să-şi consolideze prezenţa în această ţară.

”Marea Britanie se află într-o situaţie Goldilocks”, afirma el atunci, alături de premierul britanic Keir Starmer.