O companie ar putea fi declarată inactivă dacă nu are cont bancar în România sau dacă nu a depus situațiile financiare anuale în termen de 5 luni de la împlinirea termenului legal, potrivit proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicat joi de Ministerul Finanțelor.

‘Lipsa contului bancar deschis la o instituție de credit din România, în cazul persoanelor juridice, constituie motiv de inactivare fiscală, aceasta fiind o informație financiară la fel de importantă ca lipsa sediului social, lipsa organelor statutare sau a duratei de funcționare a societății, care la rândul lor constituie motive de inactivitate fiscală. De asemenea, se propune ca nedepunerea în termen de 5 luni de zile de la împlinirea termenului legal a situațiilor financiare anuale să constituie condiție de declarare ca inactiv a persoanei juridice, întrucât, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aceste situații trebuie să ofere o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a altor informații, în condițiile legii, referitoare la activitatea desfășurată’, se arată în expunerea de motive care însoțește proiectul de act normativ.

În plus, Ministerul Finanțelor propune limitarea perioadei de inactivitate la maximum un an pentru persoanele/entitățile care vor intra în inactivitate după intrarea în vigoare a legii, respectiv 3 ani pentru inactivare voluntară (la Oficiului Național al Registrului Comerțului). Pentru inactivii care depășesc perioada maximă reglementă și nu se reactivează, ANAF va solicita insolvența, lichidarea sau radierea, după caz, susțin inițiatorii.

De asemenea, pentru contribuabilii/plătitorii declarați inactivi cu o vechime în inactivitate mai mare de 3 ani și care nu se reactivează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii, autoritățile fiscale vor solicita deschiderea procedurii insolvenței sau dizolvarea/lichidarea/radierea acestora, după caz. Același lucru se va întâmpla în cazul celor declarați inactivi cu o vechime în inactivitate mai mică de 3 ani, dacă nu se reactivează în termen de un an de la data intrării în vigoare a legii, autoritățile fiscale vor cere deschiderea procedurii insolvenței sau dizolvarea/lichidarea/radierea acestora.

‘În plus se propune ca organul fiscal să recupereze cheltuielile efectuate de acesta în vederea lichidării/radierii/dizolvării persoanelor juridice declarate inactive de la asociații persoanei juridice, care răspund solidar, pentru aceste cheltuieli’, se mai arată în documentul citat.

Potrivit datelor furnizate de ANAF, citate în nota de fundamentare a proiectului de lege, în prezent sunt înregistrați 462.730 contribuabili/plătitori inactivi, dintre care cu obligații fiscale neachitate 120.322 de contribuabili/plătitori (3,53 miliarde lei). 292.330 de contribuabili/plătitori se află în starea de inactivitate de mai mult de 5 ani, 61.811 sunt în stare de inactivitate între 3-5 ani și 108.589 contribuabili/plătitori sub 3 ani.

Potrivit Codului fiscal, unul dintre efectele inactivității este că acei contribuabili care desfășoară activități economice în perioada de inactivitate sunt supuși obligațiilor privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale obligatorii, dar, în perioada respectivă, nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor și a taxei pe valoarea adăugată aferente achizițiilor efectuate.