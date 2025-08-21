O companie de asigurări de sănătate, alegerea preferată a investitorilor români în iulie. Perspective optimiste, în ciuda provocărilor din sector

Deși perioada de vară tinde să fie mai liniștită pentru piețele de capital, fiind perioada vacanțelor, de această dată, investitorii români s-au orientat către o companie mai puțin cunoscută, Oscar Health. Fondată în 2012 pentru a simplifica sistemul de sănătate din SUA, recunoscută pentru complexitatea sa, Oscar Health este o companie de asigurări de sănătate bazată pe tehnologie, care oferă planuri de sănătate individuale și pentru grupuri mici prin intermediul platformei sale în cloud, explică Radu Puiu, analist financiar în cadrul XTB România.

Majoritatea veniturilor Oscar Health provin din primele de asigurare individuală și familială din cadrul Affordable Care Act (ACA), completate de comisioanele de servicii din platforma +Oscar și veniturile din investiții. Primele reprezintă aproximativ 98% din veniturile totale, subliniind vulnerabilitatea companiei la schimbările legislative și politice de pe piața americană a sănătății.

Ce provocări sunt în sectorul asigurărilor de sănătate?

Pe 2 iulie, sectorul asigurărilor de sănătate s-a confruntat cu o vânzare masivă în urma retragerii previziunilor financiare ale Centene, invocând creșterea costurilor medicale. Acest eveniment a declanșat îngrijorări, mai ales având în vedere dependența sectorului de cadre politice stabile. În ultimii ani, evoluțiile politice, precum reducerile anticipate ale programului Medicaid sub administrația Trump, au alimentat volatilitatea industriei. Procesele intentate de mai multe state împotriva guvernului federal au accentuat și mai mult temerile privind creșterea primelor și a cheltuielilor din buzunarul consumatorilor.

La rândul său, Oscar a ajustat propriile previziuni pentru 2025 pe 22 iulie, în urma unor noi date din industrie care sugerau că presiunile asupra costurilor ar putea persista. Cu toate acestea, poziționarea strategică și abordarea axată pe tehnologie a companiei i-au conferit reziliență în fața dificultăților, arată Radu Puiu.

Traiectoria vânzărilor pe termen lung reflectă adesea puterea fundamentală a unei companii. Deși obținerea unor rezultate trimestriale solide nu reprezintă o provocare majoră pentru o afacere, o creștere consistentă pe mai mulți ani este mai greu de realizat. În ultimii cinci ani, Oscar Health a înregistrat o rată de creștere anuală compusă (CAGR) a vânzărilor de 63,3%, cu mult peste media industriei, ceea ce indică o cerere puternică pentru produsele sale.

Cu toate acestea, profitabilitatea susținută în domeniul asigurărilor de sănătate depinde de disciplina de contractare și de stabilirea corectă a prețurilor. La fel ca alte platforme bazate pe cloud, avantajul competitiv al Oscar constă în furnizarea de experiențe personalizate, bazate pe date, cu tarife generale minime. Totuși, profitabilitatea depinde în ultimă instanță de menținerea unui raport de pierderi medicale (MLR) sub 100%, asigurându-se că veniturile din prime depășesc costurile legate de despăgubiri, subliniază analistul financiar XTB România.

Presiunea costurilor medicale asupra profitabilității

Totuși, cea mai presantă problemă a sectorului rămâne creșterea cheltuielilor medicale, care erodează marjele de profit. Factorii care determină aceste creșteri includ o proporție mai mare de asigurați cu o stare de sănătate precară, utilizarea mai intensă a procedurilor medicale, dar și prețurile ridicate ale medicamentelor. Această dinamică a costurilor reprezintă o provocare chiar și pentru cei mai experimentați asiguratori.

O caracteristică a companiei, care probabil a accentuat interesul investitorilor pentru Oscar Health, este utilizarea inteligenței artificiale pentru a ajuta la reducerea cheltuielilor. Într-o inițiativă recentă, compania a identificat 15.000 de membri care au vizitat camera de urgență, utilizând instrumentul său generativ de AI, Campaign Builder, pentru a trimite mesaje personalizate de urmărire care încurajează îngrijirea proactivă.

Această campanie a dus la o reducere de 8,5% a vizitelor repetate la camera de urgență, ilustrând modul în care acțiunile de informare bazate pe AI pot îmbunătăți procedurile de tratament prin prevenție sau identificarea unor probleme mai rapid, reducând în același timp utilizarea costisitoare.

În raportul privind rezultatele financiare din al doilea trimestru al anului 2025 publicat pe 8 august, Oscar Health a înregistrat venituri totale de aproximativ 2,9 miliarde de dolari, în creștere față de 2,2 miliarde de dolari în perioada similară a anului precedent. În ciuda creșterii puternice a veniturilor, compania a raportat o pierdere netă de 228,4 milioane de dolari, comparativ cu un profit net de 56,2 milioane de dolari în al doilea trimestru al anului 2024. Numărul membrilor a crescut brusc, ajungând la peste 2 milioane, față de 1,58 milioane în anul precedent.

Evoluția acțiunilor pe bursă rămâne promițătoare

Oscar și-a reafirmat previziunile actualizate pentru întregul an 2025 și și-a exprimat încrederea în direcția strategică, conducerea estimând revenirea la profitabilitate în 2026.

Acțiunile companiei au supraperformat în raport cu indicele S&P 500 de la începutul anului. Astfel, cotația acțiunilor Oscar Health înregistrează un avans de 15,20% de la începutul anului, comparativ cu avansul de 8,60% al indicelui S&P 500. Totuși, în timpul mai multor secvențe recente de corecție ale pieței, acțiunile companiei au tins să subperformeze în raport cu indicele pieței, ceea ce a stârnit îngrijorări cu privire la evoluția acțiunilor în cazul unei încetiniri economice mai profunde. Deocamdată, investitorii par să aibă încredere în capacitatea companiei de a gestiona costurile și de a menține creșterea în contextul incertitudinii macroeconomice.

Oscar a demonstrat o majorare puternică, o rentabilitate moderată și o stabilitate financiară solidă în raport cu provocările din sectorul său. Deși marjele sale rămân reduse, ceea ce este obișnuit în industria asigurărilor de sănătate, accentul companiei pe tehnologie și eficiența bazată pe date oferă potențial de profitabilitate pe termen lung. Adevărata provocare pentru Oscar Health va fi menținerea ritmului de creștere, ținând în același timp sub control costurile medicale, mai adaugă Radu Puiu, analist financiar în cadrul XTB România.