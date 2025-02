O poză cu un triunghi roșu a bătut recordul pentru cele mai multe like-uri pe Instagram

Festivalul BEACH, PLEASE! devine din nou viral, după ce o postare de teasing ce preceda anunțarea primului headliner a strâns peste 234.000 de like-uri, stabilind un nou record pentru cel mai apreciat conținut online al unui festival din România.

Și bugetul sare în aer în acest an! Organizatorii pun la bătaie 10 milioane de euro pentru line-up-ul din 2025, de 2,5 ori mai mult decât suma alocată anul trecut (4 milioane de euro).

Postarea care a generat acest val de reacții a oferit un indiciu subtil despre artistul care urma să fie anunțat – triunghiul iconic Beach, Please!, transformat în roșu aprins în loc de verde neon, trimitea indicii subtile către albumul Barter 6 al rapperului american Young Thug. Publicul a reacționat imediat, generând 125.000 de like-uri în primele două ore și o avalanșă de comentarii și speculații.

După un teasing intens, Selly, co-fondatorul festivalului, a făcut anunțul oficial într-un video care surprinde reacțiile apropiaților săi.

Beach, Please! deține, de asemenea, recordul pentru cele mai multe bilete vândute în pre-sale înainte de anunțarea artiștilor. Mai exact, 83.000 de persoane și-au asigurat locul la festival înainte de ziua de luni, atunci când a fost anunțat primul artist.

„Acest lucru reconfirmă uriașa loialitate pe care comunitatea Beach, Please! o are față de acest brand. Ne dorim să răspundem acestei loialități oferind cea mai bună experiență de distracție, la cel mai bun preț.”– Andrei Șelaru, Co-fondator BEACH, PLEASE!

Avalanșa de reacții la ambele postări confirmă încă o dată statutul de cel mai mare festival din România, cu cea mai puternică și activă comunitate online – peste 489.000 de urmăritori pe Instagram și un reach extins pe toate platformele de social media.

Young Thug vine pentru prima oară în România!

Este unul dintre cei mai influenți rapperi ai generației sale, pionier al unui stil unic de trap melodic, cu un flow imprevizibil și o abordare inovatoare a muzicii rap. A devenit cunoscut la începutul anilor 2010, colaborând cu artiști precum Gucci Mane și Lil Wayne. A lansat hituri precum Lifestyle (alături de Rich Gang), Hot și The London și a influențat profund scena hip-hop modernă.

Ken Carson se alătură line-up-ului!

Un alt artist anunțat în urmă cu doar câteva zile este Ken Carson, cântăreț și compozitor american, asociat cu scena underground de hip-hop și cu stilul rage rap, influențat de sound-ul futurist al casei de discuri Opium, deținută de Playboi Carti. A început să atragă atenția în 2021, odată cu lansarea albumului său de debut, Project X. Ken Carson este cunoscut pentru energia explozivă, beat-urile hiperactive și estetica sa futuristă, devenind un nume de referință în noul val al trap-ului experimental.

Organizatorii vor continua să anunțe și alți artiști în zilele următoare, iar de săptămâna viitoare biletele se scumpesc.