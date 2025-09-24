OCDE a îmbunătăţit prognoza de creştere economică globală şi a SUA

Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) şi-a îmbunătăţit marţi estimările privind evoluţia economiei mondiale, după ce mai multe state s-au dovedit mai reziliente decât se anticipa în prima jumătate a anului, transmite Reuters.

OCDE prognozează acum o creştere globală de 3,2% în 2025, faţă de estimarea din iunie de 2,9%. Pentru 2026, estimarea rămâne neschimbată la 2,9%, ceea ce ar reprezenta totuşi o încetinire faţă de avansul de 3,3% înregistrat în 2024.

Şi estimările pentru SUA au fost revizuite pozitiv, la 1,8% în 2025, faţă de 1,6% în iunie, deşi sub ritmul de 2,8% consemnat în 2024. Pentru 2026, organizaţia vede o creştere de 1,5% a economiei americane.

Raportul notează că investiţiile în inteligenţă artificială au sprijinit rezultatele din SUA, în timp ce stimulentele fiscale au compensat parţial slăbiciunile economice din China. De asemenea, pieţele emergente precum Brazilia, Indonezia şi India au contribuit la susţinerea activităţii globale.

OCDE avertizează însă că perspectivele rămân expuse unor riscuri majore, mai ales pe fondul tarifelor comerciale ridicate introduse de administraţia Trump. Din august, multe exporturi către SUA sunt taxate cu până la 50%, ducând rata medie efectivă a tarifelor americane la 19,5% – cel mai ridicat nivel din 1933.

Efectele complete ale acestor taxe nu s-au resimţit încă, companiile absorbând parţial costurile, dar semnele se văd deja în consum, pe piaţa muncii şi în preţuri.

OCDE estimează o inflaţie de 3,4% în ţările G20 în 2025 (faţă de 3,6% în prognoza anterioară), iar pentru SUA, creşterea preţurilor ar urma să fie de 2,7%, în scădere de la 3,2%.

Pe termen mediu, instituţia atrage atenţia că noi majorări de tarife, revenirea presiunilor inflaţioniste, deteriorarea poziţiilor fiscale şi volatilitatea pieţelor financiare pot afecta creşterea. În acelaşi timp, o relaxare a restricţiilor comerciale sau o accelerare a dezvoltării şi adoptării tehnologiilor AI ar putea sprijini perspectivele globale.