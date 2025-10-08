OMC și-a redus estimările privind comerțului mondial în 2026, dar le-a îmbunătățit pentru 2025

Organizația Mondială a Comerțului (OMC) și-a revizuit, marți, în mod semnificativ, estimările privind evoluția comerțului mondial în 2026, citând impactul amânat al tarifelor vamale introduse de președintele SUA, Donald Trump, informează Reuters și AFP.

Conform noilor previziuni ale economiștilor OMC, volumul comerțului global cu mărfuri este de așteptat să crească cu doar 0,5% anul următor, față de un avans de 1,8%, cât estima în luna august.

‘Perspectivele pentru anul următor sunt sumbre. Sunt foarte îngrijorată’, a declarat directorul general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala.

În schimb, OMC și-a îmbunătățit estimările cu privire la creșterea comerțului mondial în acest an, până la 2,4%, de la 0,9% anterior, grație accelerării importurilor în SUA, înainte de intrarea în vigoare a majorării tarifelor, precum și creșterii schimburilor cu produse care au legătură inteligență artificială (IA).

‘Reziliența comerțului în 2025 se datorează în mare parte stabilității oferite de sistemul comercial multilateral bazat pe reguli’, a comentat Ngozi Okonjo-Iweala. ‘Totuși, automulțumirea nu este o opțiune. Perturbările actuale ale sistemului comercial global reprezintă un apel la acțiune pentru ca națiunile să regândească comerțul și să construiască împreună fundații mai solide care să ducă la o mai mare prosperitate pentru toți’, a adăugat ea.

De la revenirea sa la Casa Albă, la începutul acestui an, președintele SUA, Donald Trump, a implementat, în mai multe valuri, noi tarife vamale suplimentare pentru produsele care intră în Statele Unite. Administrația Trump a impus un tarif de bază de 10% tuturor țărilor, cu rate mult mai mari pentru mai multe țări ale căror exporturi către Statele Unite depășesc importurile americane din aceste țări. Președintele Trump și-a asumat misiunea de a relansa producția americană prin politici protecționiste, o inversare completă a politicii americane, care până acum viza menținerea unei economii deschise.

La începutul acestui an, OMC a estimat că declinul comerțului mondial cu mărfuri ar putea ajunge până la 1,5% în volum în 2025, în funcție de politica vamală a lui Donald Trump.

‘Răspunsul măsurat al țărilor la modificările tarifare’ a împiedicat o scădere a volumului comerțului, a remarcat șefa OMC. Alți factori care au ajutat comerțul global să reziste: creșterea cheltuielilor pentru produse bazate pe inteligență artificială, creșterea importurilor din SUA înainte de creșterea tarifelor și forța comerțului dintre alte țări, în special economiile emergente, a precizat Ngozi Okonjo-Iweala.

Cu toate acestea, odată cu intrarea în vigoare a tarifelor mai mari în august, economiștii OMC estimează că efectele negative ale acestora asupra comerțului se vor resimți în 2026.