ONRC: Aproape 75.000 de persoane fizice și juridice, înmatriculate în primele șase luni din 2026

Numărul înmatriculărilor de persoane fizice și juridice a crescut în primele șase luni din 2026 cu 7,86% comparativ cu aceeași perioadă din 2025, totalizând 74.953 de înmatriculări, din care 41.491 SRL, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), consultate de AGERPRES.

Cele mai multe înmatriculări au fost înregistrate în Municipiul București, respectiv 17.492 (+10,11% față de primele șase luni din 2025), și în județele Ilfov (4.809, +10,37%), Cluj (3.689, +9,50%), Timiș (3.657, +9,79%), Iași (3.006, +3,33%), Constanța (2.887, +24,28%) și Bihor (2.463, +6,58%).

La polul opus, numărul cel mai mic de înmatriculări a fost consemnat în județele: Covasna (393, +13,58% raportat la ianuarie-iunie 2025), Mehedinți (467, +1,97%), Teleorman (469, -6,57%), Tulcea (470, +1,51%) și Caraș-Severin (523, +9,19%).

Cele mai mari creșteri ale numărului de înmatriculări au fost consemnate în județele Călărași (+37,45%), Buzău (+25,26%) și Giurgiu (+24,33%), iar scăderile cele mai semnificative în județele Bacău (-9,02%), Teleorman (-6,57%) și Neamț (-5,71%).

Potrivit ONRC, domeniile în care au fost realizate cele mai multe înmatriculări sunt: transport și depozitare (12.609, +6,36% comparativ cu primele patru șase din 2025), comerțul cu ridicata și cu amănuntul (10.648, -10,84%) și activități profesionale, științifice și tehnice (7.891, +15,87%).

În iunie 2026, au fost înmatriculate 11.265 de persoane fizice și juridice, cele mai multe în București (2.665), Ilfov (842), Cluj (564) și Timiș (520).