OpenAI amână lansarea publică a GPT-5.6 la cererea guvernului SUA, care doreşte acces anticipat la modelele AI de ultimă generaţie

OpenAI a anunţat vineri că amână lansarea publică completă a noului model GPT-5.6, la solicitarea guvernului Statelor Unite. În prima etapă, accesul va fi limitat la un grup restrâns de parteneri verificaţi, ale căror identităţi au fost comunicate autorităţilor americane, transmite Reuters.

Decizia reflectă preocupările tot mai mari ale Washingtonului privind riscurile de securitate naţională asociate celor mai avansate sisteme de inteligenţă artificială. Administraţia americană doreşte să evalueze aceste modele înainte ca ele să fie puse la dispoziţia publicului larg.

Prin obţinerea unui acces anticipat la modelele de ultimă generaţie, autorităţile americane urmăresc să identifice din timp riscuri precum utilizarea în atacuri cibernetice, aplicaţii militare necontrolate sau alte forme de utilizare abuzivă.

OpenAI a precizat, într-o postare pe blogul companiei, că lansarea limitată este o măsură temporară, adoptată în timp ce colaborează cu guvernul SUA la stabilirea unui cadru permanent pentru lansările viitoare de modele AI. Compania a prezentat autorităţilor planurile de lansare şi capabilităţile noilor modele înainte de debutul acestora.

La începutul acestei luni, preşedintele Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care dezvoltatorii de modele AI de frontieră sunt încurajaţi, în mod voluntar, să ofere guvernului american acces timp de până la 30 de zile înainte ca modelele să fie distribuite unor parteneri de încredere.

OpenAI a declarat că această întârziere reprezintă cea mai bună cale pentru o lansare mai amplă în următoarele săptămâni, în timp ce este definit un proces clar de colaborare cu autorităţile privind securitatea cibernetică şi evaluarea noilor modele.

Compania a subliniat însă că nu consideră dezirabil ca acest nivel de acces şi supraveghere guvernamentală să devină o practică permanentă. OpenAI avertizează că astfel de proceduri ar putea întârzia accesul dezvoltatorilor, companiilor, specialiştilor în securitate cibernetică şi partenerilor internaţionali la cele mai noi instrumente de inteligenţă artificială.

Noua familie de modele este condusă de GPT-5.6 Sol, prezentat drept cel mai performant model creat până acum de OpenAI. Acesta va fi însoţit de GPT-5.6 Terra, destinat aplicaţiilor de nivel intermediar, şi de GPT-5.6 Luna, o versiune optimizată pentru costuri mai reduse.