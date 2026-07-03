OpenAI ar fi propus cedarea unei participaţii de 5% către guvernul american, pentru a reduce presiunile politice

OpenAI ar fi propus administraţiei preşedintelui Donald Trump cedarea unei participaţii de 5% din companie, într-o încercare de a reduce presiunile politice şi de reglementare venite din partea Washingtonului, potrivit unui articol publicat de Financial Times, preluat de Reuters.

La evaluarea de aproximativ 852 de miliarde de dolari obţinută de OpenAI în runda de finanţare din luna martie, o participaţie de 5% ar valora în jur de 42,6 miliarde de dolari.

Potrivit publicaţiei, directorul general al OpenAI, Sam Altman, a susţinut în discuţiile preliminare că acordarea unei participaţii guvernului ar reprezenta cea mai bună metodă prin care beneficiile economice generate de inteligenţa artificială să fie împărţite cu publicul.

Propunerea ar merge însă mai departe decât cazul OpenAI. Conform surselor citate, administraţia americană ar urma să deţină câte 5% din fiecare dintre principalii dezvoltatori americani de AI, prin intermediul unui fond suveran controlat de stat. Printre companiile vizate s-ar număra şi Anthropic, Google şi Meta, deşi nu există indicii că acestea ar accepta o astfel de structură.

Până în prezent, nici Casa Albă, nici OpenAI şi nici celelalte companii menţionate nu au comentat informaţiile publicate de Financial Times.

Discuţiile apar într-un context în care autorităţile americane exercită presiuni tot mai mari asupra dezvoltatorilor de inteligenţă artificială. Washingtonul este preocupat atât de riscurile de securitate cibernetică asociate modelelor AI avansate, cât şi de competiţia tot mai puternică venită din partea companiilor chineze, care dezvoltă modele open-weight comparabile ca performanţă, dar mult mai ieftine.

În ultimele săptămâni, Anthropic a fost nevoită să limiteze temporar accesul la cele mai performante modele ale sale pentru a respecta noile cerinţe impuse de guvernul american privind controlul exporturilor. Ulterior, compania a primit aprobarea de a relua accesul după implementarea unor măsuri suplimentare de siguranţă.

Ideea unei participaţii guvernamentale în OpenAI nu este nouă. CNBC relata luna trecută că Sam Altman discută cu oficialii americani despre această posibilitate încă de la începutul anului 2025. În aprilie, OpenAI a propus şi crearea unui fond public de investiţii, care să deţină participaţii în companiile de inteligenţă artificială şi să distribuie către populaţie o parte din beneficiile economice generate de dezvoltarea acestei tehnologii.

Administraţia Trump a mai cumpărat participaţii în companii private în timpul celui de-al doilea mandat, inclusiv în Intel şi IBM, ca parte a strategiei de susţinere a industriilor considerate critice pentru securitatea şi competitivitatea Statelor Unite.