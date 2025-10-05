OpenAI, în mijlocul riscurilor de procese pentru drepturi de autor după lansarea aplicaţiei Sora

Lansarea noii aplicaţii video Sora de către OpenAI a stârnit un val de controverse şi posibile riscuri juridice, după ce utilizatorii au început să creeze clipuri generate de inteligenţă artificială cu personaje şi mărci protejate prin drepturi de autor, precum Pokémon, SpongeBob sau Ronald McDonald, relatează CNBC.

Sora, disponibilă momentan doar pe iOS şi accesibilă pe bază de invitaţie, permite utilizatorilor să genereze clipuri video scurte introducând un simplu text descriptiv. De la lansarea sa, aplicaţia a urcat rapid în topul App Store, dar şi în atenţia experţilor în proprietate intelectuală.

”O mare parte dintre clipurile care vor fi generate cu aceste personaje animate vor încălca drepturile de autor. OpenAI se expune la un număr semnificativ de procese pentru încălcarea copyrightului.”, a declarat Mark Lemley, profesor de drept la Universitatea Stanford.

Printre clipurile vizionate de CNBC se numără unul cu CEO-ul OpenAI, Sam Altman, aflat pe un câmp alături de personaje Pokémon, spunând glumeţ: ”Sper ca Nintendo să nu ne dea în judecată.”

Alte clipuri îl arată pe Ronald McDonald într-o maşină în formă de burger fugind de poliţie sau personaje din serialele ”Rick and Morty” şi ”The Simpsons”.

Într-un comunicat pentru CNBC, Varun Shetty, şeful parteneriatelor media la OpenAI, a spus că platforma ”va colabora cu deţinătorii de drepturi pentru a bloca personajele la cerere şi va răspunde rapid la solicitările de eliminare a conţinutului.”

OpenAI a confirmat că studiourile şi agenţiile de talente au avut opţiunea de a exclude preventiv materialele lor protejate din baza de date Sora, însă experţii juridici atrag atenţia că această abordare este neobişnuită.

”Nu poţi pur şi simplu anunţa publicul că vei folosi operele tuturor, cu excepţia cazului în care te opun explicit. Aşa nu funcţionează legea drepturilor de autor”, a spus avocatul Jason Bloom de la firma Haynes Boone.

Aplicaţia Sora oferă şi instrumente de control pentru utilizatori: aceştia pot crea ”cameo-uri” ale propriei persoane, care pot fi inserate în clipuri doar cu consimţământul explicit. Totuşi, OpenAI a admis că intenţionează să extindă aceste controale pentru titularii de drepturi, pentru a preveni folosirea neautorizată a personajelor, imaginilor sau mărcilor înregistrate.

”Ştim că oamenii vor adopta abordări diferite şi vrem să lăsăm deţinătorilor de drepturi libertatea de a decide cum să procedeze. Scopul nostru este să facem platforma atât de atractivă încât cât mai mulţi să îşi dorească să colaboreze cu noi”, a scris Sam Altman într-o postare pe blog.