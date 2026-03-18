OpenAI lansează GPT-5.4 mini şi nano

La doar două săptămâni după ce a lansat modelul GPT-5.4, OpenAI anunţă două nouă versiuni ale acestuia, numite mini şi nano.

La fel ca în cazul modelului principal din această serie, versiunile mini şi nano sunt promovate ca fiind bune în special pentru programare şi sarcinile care presupun aşa-zisul raţionament al AI-ului.

GPT-5.4 mini, despre care producătorul spune că se apropie ca performanţă de flagship-ul seriei, va fi disponibil inclusiv pentru utilizatorii care nu plătesc abonament.

Utilizatorii versiunii gratuite vor putea apela la noul mini selectând opţiunea Thinking din meniul aplicaţiei. În cazul abonaţilor, la mini se va apela atunci când vor expira folosirile GPT-5.4 incluse în abonament.

OpenAI ţine să sublinieze că GPT-5.4 mini este superior lui GPT-5.0 când vine vorba de raţionare şi înţelegerea comenzilor multimodale, care presupun parcurgerea textelor, vocii, imaginilor şi a filmărilor video.

GPT-5.4 nano este recomandat de companie pentru sarcini precum clasificarea şi extragerea datelor, unde viteza şi eficienţa costurilor sunt prioritare.

Această versiune nu va fi disponibilă utilizatorilor aplicaţiei ChatGPT, ci va livrată doar dezvoltatorilor prin intermediul API-ului, cu un cost de 0,2 dolari la milionul de token-uri pentru datele introduse.