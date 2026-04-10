OpenAI suspendă proiectul Stargate din Marea Britanie, din cauza costurilor energiei şi a reglementărilor

Compania americană OpenAI a decis să pună pe pauză proiectul Stargate din Marea Britanie, o infrastructură majoră de inteligenţă artificială destinată construirii unor centre de calcul de mare putere pentru rularea modelelor AI. Proiectul urma să instaleze mii de procesoare grafice specializate (GPU) pentru antrenarea şi operarea sistemelor de inteligenţă artificială, însă compania invocă preţul ridicat al energiei şi incertitudinile de reglementare din Regatul Unit.

Startupul american anunţase în septembrie planurile pentru această investiţie, precizând că intenţionează să instaleze până la 8.000 de GPU-uri în parteneriat cu Nscale şi Nvidia. Publicaţia Politico a relatat miercuri că proiectul a fost pus în aşteptare.

„Continuăm să explorăm proiectul Stargate în Marea Britanie şi vom merge mai departe atunci când condiţiile potrivite, precum reglementările şi costul energiei, vor permite investiţii pe termen lung în infrastructură”, a declarat un purtător de cuvânt al OpenAI pentru CNBC.

Preţurile energiei pentru industrie în Marea Britanie se numără printre cele mai ridicate din lume. Criticii dezvoltării infrastructurii pentru inteligenţă artificială în această ţară au afirmat anterior că preţul energiei şi întârzierile în conectarea la reţeaua naţională reprezintă obstacole majore.

În acelaşi timp, parlamentarii britanici analizează noi reglementări privind modul în care modelele de inteligenţă artificială pot utiliza opere protejate de drepturi de autor.

Compania Nscale a refuzat să comenteze informaţiile privind suspendarea proiectului, iar Nvidia a fost solicitată pentru un punct de vedere.

Potrivit unei surse familiarizate cu situaţia, OpenAI şi Nscale continuă discuţiile privind viitorul proiectului.

Proiectul Stargate UK fusese considerat un element important al strategiei britanice în domeniul inteligenţei artificiale şi a venit după semnarea, în iulie 2025, a unui memorandum de înţelegere între OpenAI şi guvernul britanic.

Iniţial, proiectul urma să fie dezvoltat în mai multe locaţii, inclusiv în Cobalt Park, parte a noii zone de creştere pentru inteligenţă artificială din nord-estul Angliei.

Compania intenţiona să utilizeze până la 8.000 de GPU-uri în primul trimestru din 2026, cu posibilitatea de a extinde capacitatea până la 31.000 de GPU-uri în timp.

Această infrastructură ar fi permis rularea modelelor OpenAI pe capacităţi de calcul locale pentru utilizări specializate, inclusiv servicii publice critice, industrii reglementate precum sectorul financiar şi proiecte legate de securitatea naţională.

În paralel, guvernul britanic a amânat modificările planificate ale legislaţiei privind drepturile de autor, care ar fi permis mai uşor companiilor de inteligenţă artificială să utilizeze conţinut media pentru antrenarea modelelor, după opoziţia puternică a industriei creative.

Un raport publicat ulterior de autorităţi a arătat că majoritatea participanţilor la consultarea publică au respins propunerea iniţială de a introduce o excepţie largă pentru utilizarea operelor protejate de drepturi de autor în dezvoltarea inteligenţei artificiale.

Industria creativă a avertizat că o astfel de excepţie ar permite sistemelor generative de inteligenţă artificială să înveţe din operele lor fără compensaţii şi să concureze direct cu creatorii.

OpenAI a subliniat însă că vede un potenţial semnificativ pentru dezvoltarea inteligenţei artificiale în Marea Britanie. Compania a precizat că Londra găzduieşte cel mai mare centru internaţional de cercetare al său şi că susţine ambiţia guvernului britanic de a deveni un lider în domeniul inteligenţei artificiale.

În acelaşi timp, OpenAI a afirmat că va continua să investească în talent şi să îşi extindă prezenţa locală, precum şi să îşi respecte angajamentele din memorandum privind adoptarea inteligenţei artificiale avansate în serviciile publice britanice.