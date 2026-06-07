Şeful SoftBank spune că următorul model OpenAI este proiectat de inteligenţa artificială şi vede apariţia ”superinteligenţei” în doi ani

Directorul general al SoftBank Group, Masayoshi Son, a declarat că următoarea generaţie de modele dezvoltate de OpenAI este concepută cu ajutorul altor modele de inteligenţă artificială, un semn că tehnologia se apropie de ceea ce el numeşte ”superinteligenţă artificială”.

Într-un interviu acordat CNBC, Son a afirmat că a discutat cu directorul OpenAI, Sam Altman, şi cu inginerii companiei, care i-au explicat că un model AI participă deja la proiectarea unei generaţii viitoare de modele.

„Inginerii nu vor mai fi suficient de inteligenţi pentru a proiecta următorul model. Modelul va genera următorul model, iar acesta va deveni exponenţial mai inteligent decât noi toţi. Asta este superinteligenţa”, a spus Son.

Un purtător de cuvânt al OpenAI a refuzat să comenteze despre produse aflate în dezvoltare, însă a subliniat că firma utilizează deja inteligenţa artificială în procesul de creare şi testare a unor noi modele.

În februarie, OpenAI a anunţat că modelul GPT-5.3-Codex a fost primul sistem al companiei care a contribuit la propria dezvoltare, fiind folosit pentru depanarea proceselor de antrenare, gestionarea implementării şi analiza rezultatelor testelor.

Masayoshi Son a declarat că şi-a revizuit estimările privind apariţia superinteligenţei artificiale. Dacă în 2024 anticipa că aceasta va deveni realitate în aproximativ zece ani, acum consideră că termenul este mult mai scurt.

„Când am spus zece ani încercam să fiu conservator, pentru că oamenii sunt şocaţi de astfel de predicţii. În mintea mea mă gândeam la patru ani. Acum cred că se va întâmpla în următorii doi ani”, a afirmat el.

Potrivit lui Son, în următorii ani inteligenţa artificială va depăşi capacităţile umane în 70%-80% dintre domenii, iar în multe dintre acestea ar putea deveni de zece ori mai performantă decât o persoană obişnuită.

Declaraţiile sale vin la doar o zi după ce Anthropic, dezvoltatorul asistentului AI Claude, a avertizat asupra riscurilor asociate dezvoltării accelerate a inteligenţei artificiale.

Compania a publicat un studiu privind fenomenul de „autoîmbunătăţire recursivă” (Recursive Self-Improvement – RSI), în care un sistem AI devine capabil să proiecteze şi să dezvolte autonom versiuni succesive ale sale.

Anthropic consideră că această evoluţie ar putea aduce beneficii majore, dar avertizează că există şi riscul ca oamenii să piardă controlul asupra sistemelor de inteligenţă artificială tot mai avansate.

Compania susţine că o coordonare între marile laboratoare de inteligenţă artificială pentru încetinirea dezvoltării unor astfel de tehnologii ar putea fi benefică.

SoftBank este unul dintre cei mai importanţi investitori în domeniul inteligenţei artificiale, deţinând participaţii în OpenAI şi Arm Holdings, precum şi investiţii în robotică şi conducere autonomă. Son a comparat impactul actualei revoluţii AI cu boom-ul internetului de la începutul anilor 2000, afirmând că transformarea generată de inteligenţa artificială va fi „de 50 de ori mai mare decât revoluţia dot-com”.