OpenAI lansează Lockdown Mode pentru a proteja utilizatorii de atacuri bazate pe inteligenţa artificială

Producătorul ChatGPT a anunţat o funcţie strictă de securitate, pe care o numeşte Lockdown Mode şi care ar trebui să protejeze utilizatorii împotriva atacurilor de tip „prompt injection”.

Prompt injection se referă la instrucţiunile maliţioase din comenzi ascunse pentru chatboţii de inteligenţă artificială, care pot fi implementate în mod invizibil în pagini web sau alte locuri.

Astfel de atacuri, care fac parte din categoria mai mare de social engineering, pot păcăli utilizatorii în a-şi introduce datele personale şi a compromite informaţii sensibile.

Lockdown Mode protejează împotriva acestui tip de atacuri dezactivând funcţiile care ar putea fi folosite împotriva utilizatorilor.

De exemplu, când Lockdown Mode este activ, ChatGPT nu poate trage şi afişa imagini de pe internet, nu mai poate descărca fişiere şi nu mai oferă acces la opţiuni precum Deep Research şi Agent Mode.

Lockdown Mode nu este pentru toată lumea, spune compania într-o postare oficială, ci doar pentru persoanele şi organizaţiile care lucrează cu date confidenţiale şi doresc măsuri mai stricte de protecţie, cu compromisul pierderii accesului la anumite facilităţi, precum cele deja menţionate.

De asemenea, compania atrage atenţia că Lockdown Mode nu va împiedica afişarea conţinutului injectat prin comenzi în ChatGPT, ci doar împiedică extragerea informaţiilor sensibile.

Noua facilitate va fi disponibilă tuturor utilizatorilor, inclusiv celor care nu plătesc abonament, şi va putea fi activată din secţiunea Safety and security a aplicaţiei ChatGPT.