Paralela45 devine societate pe acțiuni, după fuziunea cu Rainbow Tours Polonia, și numește un nou board administrativ, cu un CEO de origine poloneză

Paralela45 finalizează un proces de transformare organizațională, devenind societate pe acțiuni, Paralela45 Turism S.A., cu un capital social de 90.000 de lei, și își consolidează structura de guvernanță prin numirea unui nou board administrativ și a unui CEO. Din structura de conducere fac parte Ioana Burcea, Ondina Dobriban, Valentina Breazu, Dawid Manicki, în poziții de directori, și Mariusz Kozlowski, în calitate de CEO. Alin Burcea continuă colaborarea cu Paralela45, agenție pe care a înființat-o în urmă cu 36 de ani, în calitate de Președinte al Boardului de Supervizare.

Aflată într-o nouă etapă de dezvoltare după fuziunea cu Rainbow Tours Polonia, finalizată în mai 2025, Paralela45 adoptă o strategie axată pe maturizare, scalare și stabilitate, susținută de investiții și de consolidarea poziției pe piața de turism. Expansiunea a început la finalul anului trecut, prin deschiderea unei agenții într-un centru comercial, ParkLake Shopping Center Bucuresti, ca proiect pilot în programul de extindere națională în următorii cinci ani.

Noul CEO al Paralela45 este Mariusz Kozlowski. Cu peste 22 de ani de experiență profesională, în principal în sectorul asigurărilor, Mariusz Kozlowscki, a ocupat funcții de top management și executive, contribuind la construirea și dezvoltarea unor companii de asigurări și de analiză de date, atât de la zero, cât și în organizații mature. De-a lungul carierei, a condus companii de referință precum Generali și Croatia Osiguranje, experiențe care i-au conturat abordarea în leadership, guvernanță și construirea de organizații reziliente. Este absolvent al Facultății de Matematică a Universității de Știință și Tehnologie din Wrocław.

Mariusz Kozlowski, Președintele Consiliului de Administrație și CEO Paralela45:

“Preluarea rolului de CEO Paralela45 Turism S.A. este pentru mine atât o onoare, cât și o responsabilitate majoră. Vorbim despre un brand puternic, construit în timp prin viziune, consecvență și profesionalism, iar această moștenire reprezintă un fundament solid pentru următoarea etapă de dezvoltare a companiei. Îi mulțumesc domnului Alin Burcea pentru cei 35 de ani de leadership dedicat și pentru contribuția esențială la construirea culturii, valorilor și echipei Paralela45. Mă bucur că vom continua această colaborare în noua sa calitate și sunt convins că experiența sa va rămâne un reper important pentru companie. Preiau această responsabilitate având la bază o companie solid construită, iar obiectivul meu este să duc mai departe această fundație, susținând o cultură organizațională bazată pe transparență, responsabilitate și integritate.”

Alin Burcea rămâne aproape de companie în calitate de Președinte al Boardului de Supervizare, cu un rol la fel de important ca până acum, oferind susținere și îndrumare noii echipe de conducere.

Alin Burcea, Președintele Boardului de Supervizare al Paralela45:

“Mă bucur că am asigurat un viitor frumos agenției pe care am creat-o acum 36 de ani! Timp de decenii, pasiunea și viziunea ne-au ghidat fiecare decizie, construind echipe puternice și valori solide. Astăzi, rolul meu este diferit, dar energia și misiunea rămân aceleași: deschidem agenții, explorăm noi destinații și creăm experiențe de neuitat. Paralela45 este acum un reper pe piața de turism din România și avem putere, avem valoare, avem viitor! Ce poate fi mai frumos?”

Ioana Burcea are o carieră de peste nouă ani în companie, cu roluri în marketing, e-commerce, IT și digitalizare, până la poziții de leadership, parcurs care i-a oferit o perspectivă integrată asupra modului în care strategia, tehnologia și operaționalul se susțin reciproc. În noua sa calitate are un rol decizional în zona de strategie și aliniere operațională, contribuind la direcția de dezvoltare și la consolidarea organizației pe termen lung. Parcursul său academic include studii în business la Cass Business School și un master în Marketing și Comunicații Strategice obținut la Imperial College Business School, formare care susține o abordare structurată, orientată spre analiză și decizii fundamentate.

Ioana Burcea, Director în cadrul Boardului Administrativ al Paralela45:

“Stilul meu managerial este colaborativ și orientat spre claritate, bazat pe decizii informate, responsabilitate asumată și construirea unor echipe autonome, bine aliniate la obiectivele de business. Pentru mine, performanța începe cu încredere, dialog și respect față de oameni. Mă motivează să construim împreună, pe termen lung. Privesc cu entuziasm către următorii 35 de ani de Paralela45.”

Ondina Dobriban face parte din echipa Paralela45 de aproape trei decenii. Absolventă a secțiunii de Turism a Facultății de Comerț din cadrul Academiei de Studii Economice din București, singura facultate cu profil de turism din România, la acel moment, și-a început cariera ca Director de Producție Turistică. Parcursul său profesional s-a construit etapizat, cu expunere directă pe zonele cheie ale agenției: organizare de pachete de vacanță și circuite, relația cu partenerii, coordonare operațională. În activitatea sa, promovează respectul față de turist și atenția la detalii, susținute de o cultură a responsabilității și a lucrului bine făcut. Se definește prin perseverență și rigoare de a transforma planurile în rezultate, punând calitatea și adaptabilitatea în centrul deciziilor.

Ondina Dobriban, Director în cadrul Boardului Administrativ Paralela45:

“Profesional, Paralela45 a fost și rămâne școala mea de turism și de viață. Aici am învățat ce înseamnă rigoarea, loialitatea și spiritul de echipă. Am avut privilegiul de a lucra alături de oameni extraordinari, de la care am învățat și pe care i-am învățat la rândul meu că succesul nu “apare” ci se construiește zi de zi, cu muncă și perseverență. Am învățat în toți acești ani că realizările companiei nu se măsoară doar în cifre sau destinații vândute, ci în felul în care echipa lucrează împreună. Am avut o șansă uriașă, aceea de a avea colegi pe care să mă pot baza oricând și care pun suflet în tot ce fac. Pentru mine, echipa este motorul care face ca fiecare proiect să devină o reușită, este sufletul și inima companiei.”

Parte din echipa Paralela45 din 1996, Valentina Breazu este licențiată în Economie, cu specializare în domeniul financiar-bancar. A ocupat funcții de management în structura financiară a agenției timp de trei decenii, iar din 2014 a preluat rolul de C.A.O., ceea ce i-a extins experiența profesională relevantă și către domenii precum resurse umane, juridic și administrativ. Proiectele importante derulate în ultimii doi ani au inclus operațiuni de divizare, fuziuni și achiziții, tranzacții complexe care au necesitat planificare atentă, management riguros, execuție și integrare operațională post-fuziune. Parcursul profesional alături de Paralela45, împreună cu competențele în management, conformitate, juridic și resurse umane, dezvoltate în activitatea de până acum, au consolidat alegerea sa pentru noua poziție, acceptată cu entuziasm, încredere și determinare.

Valentina Breazu, Director în cadrul Boardului Administrativ al Paralela45:

„Misiunea mea profesională, recent îmbrațișată, este de a inspira și de a-mi încuraja echipa să își atingă potențialul, să evolueze constant prin învățarea de noi abilități și prin acceptarea provocărilor, rămânând în același timp fidelă integrității și perseverenței. Mulțumesc tuturor colegilor care mi-au fost alături în aceste trei decenii și au contribuit la atingerea succesului de care ne bucurăm astăzi. Mulțumesc echipei alături de care pornesc pe noul drum, echipă pe care o văd acum mai motivată ca niciodată să demonstreze că o performanță de excepție poate face pasul către un viitor remarcabil.”

Dawid Manicki are un rol decizional în cadrul Boardului Administrativ, contribuind la definirea direcțiilor strategice și la alinierea operațională a obiectivelor de creștere și consolidare ale Paralela45 pe termen mediu și lung.

Dawid Manicki activează de peste 10 ani în industria turismului, peste opt fiind dedicați activității în cadrul Rainbow Tours Polonia. Experiența acumulată în companie susține o abordare structurată, orientată spre performanță, guvernanță și dezvoltare sustenabilă. Parcursul său academic include absolvirea Wyższa Szkoła Bankowa din Gdańsk, unde a urmat studii în Drept și Relații Internaționale, formare care completează experiența practică printr-o înțelegere aprofundată a cadrului juridic, a relațiilor instituționale și a contextului internațional de business.

Dawid Manicki, Director în Boardului Administrativ al Paralela45:

„Parcursul profesional într-un grup international de referință, Rainbow Tours Polonia, mi-a oferit o perspectivă solidă asupra dinamicii pieței, dezvoltării comerciale și proceselor operaționale din turismul organizat. Abordez rolul din Boardul Paralela45 cu responsabilitate și claritate strategică, urmărind construirea unor decizii solide, adaptate realităților pieței și susținute de experiența acumulată în turismul internațional.”

În ultimul an, Paralela45 a crescut cu 22% numărul angajaților la nivel național, depășind 175 de persoane. Agenția continuă angajările și prevede o creștere de resurse umane de peste 25% până la sfârșitul anului.

Rainbow Tours, acționar majoritar al Paralela45, este unul dintre cei mai importanți operatori de turism din Polonia, cu o experiență de 36 de ani, listat la Bursa de Valori din Varșovia, și a raportat venituri de aproximativ 925 de milioane de euro în 2024, în creștere cu 23,5% față de anul precedent. Un raport preliminar pentru 2025 arată venituri în creștere cu 13,7% în perioada iulie-septembrie, față de anul anterior. Pentru Rainbow Tours Polonia, 2025 este considerat cel mai bun an de până acum din punct de vedere financiar.

Valorificând infuzia de know-how și capital străin, Paralela45 are pentru 2026 o ofertă de vacanță complexă, care cuprinde premiere absolute pe piața românească precum Muntenegru și Costa de la Luz, reluarea Algarve, Costa Brava, Kos, care se adaugă zonelor tradiționale de vacanță din Grecia, Turcia, Spania, Italia, Cipru, Egipt. Dubai. Noutățile, extinderea destinațiilor tradiționale, dar și a zborurilor regionale reprezintă o creștere cu 60% a numărului zborurilor față de 2025.

Paralela45 are, în 2026, cu 18% mai multe circuite de colecție, oferind turiștilor acces la destinații din întreaga lume. Între acestea, o nouă gamă de circuite realizate pe zboruri charter facilitează combinarea a două pachete consecutive, unul de circuit și unul de sejur.