Paralela45 la Wonder Destionation: Vacanțe cu reduceri de până la 50% și condiții avantajoase de plată. Destinații noi, în premieră pentru România, cu zboruri directe, pentru vara 2026

Paralela 45 participă la Wonder Destinations, cel mai amplu târg de turism din România, cu oferte atractive pentru vacanțe cu zboruri charter din vestul țării spre Turcia, Grecia, Spania, Italia, Cipru, Egipt, Tunisia, dar și circuite realizate pe zborurile charter către Turcia din orașele Cluj-Napoca, Oradea, Târgu Mureș, Baia Mare, cu reduceri cumulate de Early Booking, promoții de târg și un bonus de 40 de euro/rezervare sub forma de voucher valoric.

Târgul de turism Wonder Destination se desfășoară între 13 și 16 noiembrie, la Wonderland Resort din Cluj-Napoca.

Reducerile suplimentare aplicate cu ocazia acestui târg, precum și voucherul de 40 de euro/rezervare sunt valabile pentru achiziții în perioada 13-17 noiembrie pentru sejururile cu zboruri charter din:

Cluj Napoca : Antalya, Creta/Heraklion, Rhodos, Creta/Chania, Zakynthos, Corfu, Lesbos, Costa Brava, Mallorca, Costa del Sol, Costa Blanca, Tunisia, Larnaca, Hurghada, Sicilia

: Antalya, Creta/Heraklion, Rhodos, Creta/Chania, Zakynthos, Corfu, Lesbos, Costa Brava, Mallorca, Costa del Sol, Costa Blanca, Tunisia, Larnaca, Hurghada, Sicilia Oradea: Creta/Heraklion, Antalya

Creta/Heraklion, Antalya Târgu Mureș: Antalya, Creta/Heraklion

Antalya, Creta/Heraklion Baia Mare: Antalya, Creta/Heraklion

Antalya, Creta/Heraklion Satu Mare: Antalya

Antalya Sibiu: Antalya, Creta/Heraklion

precum și pentru circuitele realizate pe cursele charter din Cluj-Napoca, Oradea, Târgu Mureș, Baia Mare:

Turcia – Aventura în Ținutul Selenar 2026 (circuit pe zbor charter cu plecări în fiecare lună, în perioada 5 iunie – 18 septembrie, 7 nopți, 724 de euro/persoană)

(circuit pe zbor charter cu plecări în fiecare lună, în perioada 5 iunie – 18 septembrie, 7 nopți, 724 de euro/persoană) Turcia – Gustul Orientului (circuit pe zbor charter cu plecări în fiecare lună în perioada 12 iunie – 11 septembrie, 7 nopți, 716 de euro/persoană)

(circuit pe zbor charter cu plecări în fiecare lună în perioada 12 iunie – 11 septembrie, 7 nopți, 716 de euro/persoană) Turcia – farmecul celor patru anotimpuri (circuit pe zbor charter cu plecări în fiecare lună, în perioada 5 iunie – 18 septembrie, 7 nopți, 709 de euro/persoană)

Sunt cele mai bune prețuri de sezon, cu reduceri Early Booking de până la 50% și modalitate de plată flexibilă, ce permite achitarea unui avans de doar 10%, restul de 90% fiind plătit cu 30 de zile înainte de plecare.

Cele mai căutate destinații ale momentului pe zbor charter sunt Antalya, Costa Brava, Zakynthos și Tunisia, alături de o gamă diversificată de circuite cu plecare din Cluj-Napoca, toate având aplicate reduceri de târg de până la 100 euro/persoană.

Elveția 2026 (7 nopți din 23 mai, 1.724 de euro/persoană)

(7 nopți din 23 mai, 1.724 de euro/persoană) Maroc (9 nopți din 29 aprilie, 1.390 de euro/persoană)

(9 nopți din 29 aprilie, 1.390 de euro/persoană) Singapore – Malaezia (8 nopți din 1 martie, 1.950 de euro/persoană)

(8 nopți din 1 martie, 1.950 de euro/persoană) Portugalia (7 nopți din 8 aprilie și din 20 mai, de la 1.435 de euro/persoană)

(7 nopți din 8 aprilie și din 20 mai, de la 1.435 de euro/persoană) Oman (7 nopți din 28 martie, 1.920 de euro/persoană)

(7 nopți din 28 martie, 1.920 de euro/persoană) China – Soldații de teracotă (8 nopți din 7 aprilie, 2.015 de euro/persoană)

(8 nopți din 7 aprilie, 2.015 de euro/persoană) Istanbul (4 nopți, plecare în 10.04 – Vacanța de Paște, 29 aprilie – Vacanța de 1 Mai și 29 mai – Vacanța de Rusalii, 660 de euro/persoană)

(4 nopți, plecare în 10.04 – Vacanța de Paște, 29 aprilie – Vacanța de 1 Mai și 29 mai – Vacanța de Rusalii, 660 de euro/persoană) Paris (4 nopți, plecare din 30 mai, 785 de euro/persoană)

(4 nopți, plecare din 30 mai, 785 de euro/persoană) Londra (4 nopți din 10 iunie, 795 de euro/persoană)

(4 nopți din 10 iunie, 795 de euro/persoană) Roma (4 nopți din 28 mai, 870 de euro/persoană)

(4 nopți din 28 mai, 870 de euro/persoană) Coreea de Sud – Seul & Busan (8 nopți din 17 mai, 2.515 de euro/persoană)

(8 nopți din 17 mai, 2.515 de euro/persoană) Coreea de Sud & Insula Jeju (10 nopți din 10 mai, 3.065 de euro/persoană)

Pentru turiștii care nu și-au finalizat planurile de călătorie pentru sfârșitul de an, variantele propuse sunt:

Lisabona – cu o reducere de 140 euro/persoană (950 de euro în loc de 1.090 de euro)

– cu o reducere de 140 euro/persoană (950 de euro în loc de 1.090 de euro) Paris – cu o reducere de 100 de euro/persoană (790 de euro în loc de 890 de euro)

– cu o reducere de 100 de euro/persoană (790 de euro în loc de 890 de euro) Coasta de Azur – cu o reducere de 35 de euro/persoană (895 de euro în loc de 860 de euro)

În plus, turiștii care rezervă pachete charter sau circuite pe curse charter pentru 2026 până la 19 decembrie 2025 în destinațiile Muntenegru (premieră pentru piața românească cu zbor charter realizat cu Lot Polish Airlines), Algarve, Costa de la Luz (premieră pentru piața românească), Kos, Heraklion și Rhodos – toate cu plecare din București, beneficiază de un voucher valoric de 120 de euro/rezervare, aplicat automat la ultima tranșă de plată a pachetului.

„Clujul devine, pentru patru zile, capitala turismului românesc. Suntem încântați să aducem la Wonder Destinations cele mai bune oferte și experiențe din portofoliul Paralela 45 – vacanțe pentru toate gusturile și bugetele, dar și noutăți pentru sezonul 2026,” a declarat Ioana Burcea, Head of Business Innovation la Paralela45.

Paralela45 oferă marele premiu în cadrul tombolei târgului de turism, la care participă automat toți vizitatorii Wonder Destination, care constă într-o vacanță de șapte nopți în Antalya pentru două persoane, la un hotel de 4*, în regim all inclusive, cu plecare din Cluj-Napoca, pe 18 septembrie 2026.

Primele două zile ale târgului, 13 și 14 noiembrie, sunt dedicate profesioniștilor din industrie, care vor avea ocazia să participe la sesiuni dinamice de networking, să dezvolte parteneriate B2B și să descopere cele mai noi tendințe în cadrul workshopurilor tematice.

Unul dintre momentele așteptate ale programului este workshopul „Turism și Tehnologie: AI, Big Data și Vacanțe”, susținut de Ioana Burcea, Head of Business Innovation, și Mihai Nica, Manager Daktela, ce va avea loc vineri, 14 noiembrie, de la ora 10:00. Workshopul promite o incursiune captivantă în modul în care tehnologia și inteligența artificială transformă experiențele de călătorie, de la inspirație până la personalizarea vacanțelor.