Parlamentari americani cer Google şi Apple să elimine aplicaţiile care permit urmărirea agenţilor pentru imigraţie

Comisia pentru Securitate Internă a Camerei Reprezentanţilor a solicitat Google şi Apple să explice ce măsuri iau pentru a elimina aplicaţiile mobile care permit utilizatorilor să urmărească agenţi federali din cadrul serviciilor de imigraţie, transmite Reuters.

În scrisori trimise vineri directorilor Sundar Pichai (Google) şi Tim Cook (Apple), liderii comisiei au menţionat în mod special aplicaţia ICEBlock, folosită anterior pentru monitorizarea agenţilor U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Parlamentarii au avertizat că aplicaţiile găzduite în magazinele Google şi Apple ”pot pune în pericol siguranţa personalului Departamentului pentru Securitate Internă (DHS)”.

Comisia a cerut şi o informare oficială până la 12 decembrie.

Scrisorile solicită companiilor să se asigure că astfel de aplicaţii nu pot fi utilizate pentru a identifica agenţi sau pentru a obstrucţiona activităţile de aplicare a legii.

Comisia a precizat că, deşi libertatea de exprimare este protejată, aceasta nu include sprijinirea unor acţiuni care instigă la încălcarea imediată a legii, făcând referire la o decizie-cheie a Curţii Supreme.

Google şi Apple nu au răspuns solicitărilor de comentarii transmise de Reuters.

Scrisorile urmează unor îngrijorări conform cărora aceste aplicaţii permit utilizatorilor să raporteze anonim şi să urmărească deplasările agenţilor federali, inclusiv ai ICE şi ai Customs and Border Protection.

În octombrie, Google a declarat că ICEBlock nu a fost niciodată disponibilă în Play Store şi că a eliminat aplicaţii similare pentru încălcarea politicilor. Apple a făcut acelaşi lucru, retrăgând ICEBlock şi alte aplicaţii de urmărire.

”Procurorul general Pam Bondi a afirmat că aceste aplicaţii pun agenţii ICE în pericol doar pentru că îşi fac treaba”, iar Apple a precizat că acestea încălcau regulile privind conţinutul care poate dăuna indivizilor sau grupurilor.

Retragerile au venit după o creştere masivă a descărcărilor ICEBlock, care ajunsese la peste un milion de utilizatori înainte de a fi eliminată.