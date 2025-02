Patronatele din industria ospitalității solicită majorarea bugetului de promovare turistică a României la 4 milioane de euro în 2025

Patronatele din industria ospitalității solicită autorităților majorarea bugetului de promovare turistică a României pentru 2025 la cel puțin 4 milioane de euro, de la 1,1 milioane de euro în 2024, participarea la cele mai importante târguri de profil din lume și înființarea unei Organizații de Management al Destinației (OMD) la nivel național.

‘Noi am cerut ministrului actual, cu care nu am reușit încă să ne întâlnim în acel Consiliu Consultativ, dar unii colegii s-au întâlnit cu ministrul și au vorbit deja de prima noastră și cea mai mare cerință: majorarea bugetului de promovare la cel puțin 4 milioane de euro. Sigur că e o creștere mare și înțelegem că suntem într-un an de austeritate pentru întreaga țară și nu avem mari speranțe la această sumă, dar evident că noi spunem ceea ce ne-ar trebui. Dacă ni se alocă trei milioane de euro va trebui să fim mulțumiți, dar trebuie să fie și cheltuiți și într-un mod în care deciziile să fie luate împreună cu noi’, a declarat secretarul general al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR), Corina Martin.

Aceasta a precizat că, anul trecut, bugetul pentru promovarea turistică a României a fost de numai 1,1 milioane de euro, în timp ce Viena are anual un buget de 35 de milioane de euro.

‘M-ați auzit și anul trecut criticând bugetul infim de 1,1 milioane de euro pe un întreg an, bugetul de promovare a României. Și v-am dat exemple: bugetul de promovare a orașului Viena, vorbim de un oraș, nu de țara Austria, 35 de milioane de euro pe an. Cum să comparăm bugetul țării România de 1,1 milioane de euro? Acum doi ani, bugetul a fost ceva mai mare, în jur de trei milioane de euro, dar, din diverse motive, aparatul administrativ al ministerului nu a reușit să cheltuiască, încurcându-se în proceduri, bugetul respectiv’, a precizat Martin, la Conferința Națională ‘Tendințe în ospitalitate’.

Ea a subliniat că aparatul administrativ neprofesionist tratează de ani de zile problemele industriei doar ‘din birou’, iar realitatea în acest domeniu este cu totul alta.

‘Ne-am săturat ca aparatul administrativ neprofesionist – pentru că nu lucrează în mod real într-un hotel sau la managementul unei destinații ori într-o agenție de turism – să trateze aceste lucruri de foarte mulți ani din birou, considerând că acela este perimetrul în care pot avea anumite idei, iar realitatea este alta. Vedem cum se promovează celelalte țări, vedem cum se promovează alte destinații și trebuie să recunoaștem că România nu este nici pe departe aproape de modelele de promovare corecte’, a subliniat secretarul general al FPIOR,

Pe de altă parte, înființarea unei Organizații de Management al Destinației (OMD) naționale este unul dintre obiectivele federației din industria ospitalității.

‘Lupta noastră va rămâne înființarea Organizației Naționale de Turism, adică acel OMD național. Acolo trebuie să se termine piramida cu OMD-urile locale, OMD-urile județene, OMD-urile regionale, respectiv un OMD național. În prezent, sunt 23 sau 24 de OMD-uri, un număr insuficient de mic, pentru că nu toți primarii – nefiind obligați, pentru că legea a ieșit prost, deși noi am dorit ca ministerul să stipuleze ca toți primarii care administrează și stațiuni turistice, nu doar un oraș, de exemplu cum e orașul Constanța, care are și stațiunea Mamaia, să fie obligați să inițieze sau să intre în asociere cu patronatele locale în formarea acestor organizații de management de destinație’, a explicat aceasta.

Martin a adăugat că, în prezent, sunt foarte puține OMD-uri față de câte ar trebui să existe la nivel național, iar promovarea se face în continuare prin decizie unică a ministerului care se ocupă de acest domeniu.

‘Sunt foarte puține OMD-uri față de numărul real al celor care ar trebui să existe. Ne uităm, de exemplu, la regiuni turistice mari care nu au OMD-uri, chiar Prahova. Cred că este un exemplu foarte bun, însă la nivel național, în continuare, promovarea se face, până la urmă, prin decizie unică a ministerului sau a ministrului și atunci, nu întotdeauna, acele măsuri sunt benefice și necesare turismului românesc’, a spus Corina Martin.

În opinia sa, este extrem de important ca toți banii din taxele și impozitele plătite de operatorii din turism și din taxele locale încasate de la turiști să fie cheltuiți pentru promovarea și dezvoltarea turismului românesc.

‘Ce dorim noi de fapt? Banii pe care operatorii din turism îi plătesc – taxe, impozite, impozite pe salarii, taxe locale încasate de la turiști – toate acestea sunt încasate de bugetul local sau central. Acești bani trebuie să ajungă să fie cheltuiți în ceea ce turismul românesc are nevoie: promovare și dezvoltare. Continuăm ca toate federațiile și patronatele împreună să cerem această organizație de management de destinație (OMD) la nivel național, ca să ne asigurăm că, în sfârșit, promovarea României se face după modelele europene. Luăm cazul Germaniei, luăm cazul Austriei, există clar organizații în parteneriat public-privat. Nu statul conduce, nu statul decide pe banii pe care industria îi plătește’, a adăugat reprezentantul FPIOR.

În ceea ce privește târgurile de profil internaționale unde România ar trebui să fie prezentă în 2025, Martin a enumerat Târgul de Turism de la Berlin, care este obligatoriu, fiind ‘târgul la care, dacă nu ești, nu exiști’, urmat de cel de la Londra, dar și târgul din Kazahstan, care este extrem de important pentru potențialul din Asia Centrală și zona Caucaz.

‘Obligatoriu Berlin. Este târgul la care, dacă nu ești, nu exiști. Este cel mai mare târg european și unde sigur România va participa. Târgul de la Londra, extrem de important de asemenea, și eu descopăr de câțiva ani și potențialul dinspre Asia Centrală și zona Caucaz. Și vom merge, în aprilie, la Târgul de Turism din Kazahstan pentru a doua oară, pentru că odată cu intrarea României în Schengen, există un potențial uriaș din această zonă: China, Kazahstan, Turkmenistan, Azerbaidjan, toate aceste țări (…) Există o cerere uriașă din partea agențiilor de turism dinspre aceste țări, pentru că toți acești turiști, întrucât zboară un număr de ore mai mare până spre Europa, vor să facă circuite de două țări, adică să vadă România și o altă țară. Din păcate, România nu se promova pe aceste zone, s-a desconsiderat permanent pe această parte a lumii, mergând tot timpul numai către acele târguri esențiale, cu puținul de bani pe care l-a avut la dispoziție. Consider că România are un potențial de nișă uriaș să se poziționeze între primele destinații europene care se promovează în aceste țări’, a concluzionat secretarul general al FPIOR, Corina Martin.