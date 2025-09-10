Patronatele din turism solicită Guvernului să renunțe la majorarea TVA, de la 1 ianuarie 2026

Planurile Guvernului de a majora TVA în sectorul HoReCa, de la 1 ianuarie 2026, ar putea distruge definitiv competitivitatea industriei și ar penaliza direct populația, avertizează Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR).

În acest context, organizația solicită Executivului să renunțe la scenariul de majorare a TVA și să deschidă un dialog real cu industria, pentru găsirea unor soluții care să susțină dezvoltarea, nu să blocheze supraviețuirea unui sector vital pentru economia națională.

”O eventuală creștere a TVA nu va lovi doar restaurantele, hotelurile și cafenelele, ci va fi suportată direct de consumatori. Prețurile la mese festive, nunți, botezuri, onomastici sau simple ieșiri cu prietenii, vor crește inevitabil”, se arată într-un comunicat al organizației transmis, miercuri, AGERPRES.

În plus, patronatele din turism subliniază faptul că măsura de majorare a TVA pune România în dezavantaj direct pe piața europeană.

”Ne batem pe o piață globală. Cu acces tot mai facil la transport și platforme ca Airbnb, turiștii aleg, oricum, destinații externe. Dacă prețurile noastre cresc prin TVA, România va rămâne fără clienți. Doar cei ‘˜captivi’ în țară vor mai apela la servicii locale. Restul vor pleca. Spirala e periculoasă: TVA mai mare, costuri fixe tot mai ridicate (energie, salarii, chirii) și producători locali de alimente tot mai necompetitivi. Nu poți gestiona un TVA ridicat, într-o economie deschisă. E nevoie de un teren de joc egal în Europa, dar Guvernul face exact invers”, susține președintele FPIOR, Valentin Șoneriu.

La rândul său, vicepreședintele FPIOR, Corina Macri, a punctat: ”Respectarea regulilor fiscale este obligatorie, dar trebuie însoțită de educație și sprijin, nu de măsuri populiste care seamănă neîncredere între clienți și antreprenori”.

Pe același subiect, Ruxandra Stoica, vicepreședinte în cadrul aceleași organizații, atenționează asupra faptului că ”dacă nu putem dezvolta turismul intern, iar TVA-ul va fi majorat, consumul va scădea și mai tare”, iar situația va însemna ”ultimul cui în coșciugul industriei”.

”Industria turismului din România este puternic afectată în aceste luni, în primul rând de reducerea la jumătate a valorii tichetelor pe vacanță, ceea ce, din păcate, a determinat ca sute de mii de români și de familii ale acestora să nu mai poată pleca în vacanță în România. Scenariul anunțat ca posibil de către președintele României, acela de majorare a TVA în HoReCa, posibil la cota de 21%, ar fi o lovitură dramatică, pentru că ar majora foarte mult tarifele pentru nopțile de cazare, pentru o masă-restaurant, pentru o cafea și o gustare într-o cafenea și, desigur, ar reduce drastic consumul românilor în locațiile de ospitalitate din România, veniturile antreprenorilor și volumul de taxe și impozite pe care aceștia le plătesc la stat”, este de părere Corina Martin, secretar general al FPIOR.

Președintele HoReCa Botoșani, Răzvan Baltă, a transmis, totodată: ”Nicușor Dan a scris pe un bilețel, în direct, că nu va majora TVA. Cuvântul lui este zero. Oamenii de afaceri au nevoie de predictibilitate, nu de amânări copilărești”.

Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România este cea mai mare organizație națională și reprezentativă din domeniu, ce reunește peste o mie de companii naționale și reprezintă 24 de județe ale țării plus Municipiul București, 29 de patronate și peste 26.000 de angajați.