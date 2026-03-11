Pentagonul va folosi Gemini

Angajaţii Pentagonului vor folosi inteligenţa artificială dezvoltată de Google pentru sarcinile derulate în cadrul reţelelor neclasificate.

Peste trei milioane de angajaţi civili şi militari ai Departamentului pentru Apărare vor folosi agenţi de AI bazaţi pe modelul lingvistic Gemini, dezvoltat de Google, scrie Bloomberg.

Pentru început, AI-ul Google va avea acces doar în reţelele neclasificate, dar se discută deja şi despre implementarea acestuia în reţelele care găzduiesc informaţiile clasificate.

Opt agenţi de AI vor fi puşi la treabă pentru sarcini de birou, precum rezumarea şedinţelor, construirea bugetelor şi verificarea propunerilor pentru îmbunătăţirea securităţii naţionale.

Pe lângă aceştia, angajaţii Pentagonului pot crea şi proprii agenţi personalizaţi, pe bază de comenzi vocale, spune vicepreşedintele Google Jim Kelly.

Angajaţii Pentagonului testează AI-ul Google încă din decembrie, rulând până acum peste 40 de milioane de comenzi unice şi procesând mai mult de 4 milioane de documente.

După neînţelegerile cu Anthropic şi acordul cu OpenAI, Pentagonul încearcă să-şi diversifice accesul la soluţiile de inteligenţă artificială ale companiilor americane, în ciuda opoziţiei unora dintre angajaţi.