Peste jumătate dintre companiile din Europa și Orientul Mijlociu testează scenarii de utilizare a Inteligenței Artificiale

Peste jumătate dintre companiile active în Europa și în Orientul Mijlociu (57%) se apropie sau se află într-un stadiu avansat de adopție a Inteligenței Artificiale (AI), iar o pondere aproape similară (54%) explorează sau testează scenarii de utilizare a noii tehnologii, reiese dintr-un raport de specialitate, publicat joi.

Astfel, conform datelor Lenovo Europe & Middle East CIO Playbook 2026, bazate pe o cercetare realizate de IDC, circa jumătate (46%) dintre proiectele pilot AI au ajuns deja în producție, organizațiile estimând un randament mediu de 2,78 dolari pentru fiecare dolar investit.

În acest context, 93% dintre respondenți plănuiesc să crească investițiile în AI în următoarele 12 luni, cu o rată medie de creștere de 10%, în timp ce 94% se așteaptă la rezultate pozitive.

Deși 57% dintre organizațiile din Europa și Orientul Mijlociu se apropie sau se află deja într-o fază avansată de adopție AI, doar 27% au implementat un cadru complet de guvernanță pentru AI.

Totodată, aproximativ două treimi (65%) dintre organizații se concentrează pe extinderea Agentic AI la nivelul întregii activități într-un termen de un an, dar doar 16% raportează o utilizare semnificativă în prezent, majoritatea fiind încă în faza de testare sau de explorare activă a scenariilor de utilizare.

Potrivit sursei citate, piețele mai dezvoltate, precum Scandinavia, Italia și Marea Britanie, depășesc stadiul proiectelor pilot, majoritatea organizațiilor adoptând AI sistematic și concentrându-se tot mai mult pe implementări hibride și edge pentru a susține extinderea. În schimb, unele regiuni din sudul și estul Europei se află încă la începutul călătoriei AI, cu un procent mai mare de organizații aflate în faza de planificare sau dezvoltare timpurie. În același timp, Orientul Mijlociu se conturează ca o piață în plină expansiune, înregistrând un ritm puternic de adopție și o creștere semnificativă de la an la an a interesului pentru tehnologiile avansate și agentic AI.

”În întreaga regiune, organizațiile preferă în continuare modelele de implementare hibride, combinând inovația cu suveranitatea datelor și menținerea controlului operațional, în timp ce interesul pentru Agentic AI crește rapid. Acest lucru semnalează o schimbare mai amplă, de la etapa de testare la aplicații AI mai autonome și pregătite pentru producție, chiar dacă gradul de pregătire diferă de la o piață la alta”, notează realizatorii studiului.

Pe de altă parte, aspectele financiare și de afaceri accelerează tranziția către inteligența artificială hibridă, care combină cloud-ul public, cloud-ul privat și infrastructura ”on-premises”.

Aproape trei din cinci (58%) companii preferă modelul hibrid ca model principal de implementare a inteligenței artificiale.

”O infrastructură AI scalabilă și performantă este un factor esențial pentru succesul AI în companii. Respondenții din regiune au subliniat importanța capacităților de calcul, eficiente atât din punct de vedere al costurilor, cât și al consumului de energie. Acest factor s-a clasat pe locul al doilea în clasamentul general, 22% dintre respondenți identificându-l ca fiind important pentru trecerea de la proiecte pilot AI la utilizarea fiabilă în producție. În contextul în care PC-urile cu AI și dispozitivele edge sunt esențiale pentru o strategie eficientă de Hybrid AI și pentru funcționarea sigură a workload-urilor AI la nivel local, implementarea unor dispozitive compatibile cu AI a devenit prioritatea principală în materie de investiții IT pentru 2026”, se menționează în document.

Lenovo CIO Playbook 2026: The Race for Enterprise AI se bazează pe răspunsurile a 800 de decidenți din domeniul IT și business din Europa și Orientul Mijlociu.

Studiul surprinde un moment de cotitură la nivel regional și reconfirmă importanța inteligenței artificiale în cadrul companiilor ca fiind reală și imediată, îndemnând CIO să acționeze acum pentru a nu rămâne în urmă în fața concurenței.