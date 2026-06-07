Petrescu: România are oportunitatea de a transforma piețele de capital, pensiile private, asigurările în piloni ai finanțării economiei reale

România are astăzi o oportunitate majoră, aceea de a transforma piețele de capital, sistemul de pensii private, sectorul asigurărilor în piloni mai puternici ai finanțării economiei reale, consideră președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu.

Într-o postare pe Facebook, Alexandru Petrescu amintește că, recent, Comisia Europeană a publicat Pachetul de primăvară al Semestrului European 2026, un document esențial pentru înțelegerea direcțiilor de dezvoltare economică ale Uniunii Europene și ale fiecărui stat membru.

În opinia președintelui ASF, raportul de țară dedicat României oferă o imagine amplă asupra economiei autohtone și evidențiază, în același timp, rolul important pe care îl pot avea piețele financiare non-bancare în consolidarea competitivității, rezilienței și prosperității pe termen lung.

”Pentru Autoritatea de Supraveghere Financiară, acest raport este important mai ales prin direcția pe care o indică. România are astăzi o oportunitate majoră: aceea de a transforma piețele de capital, sistemul de pensii private, sectorul asigurărilor în piloni mai puternici ai finanțării economiei reale”, a scris Alexandru Petrescu.

El a adăugat că datele prezentate de Comisia Europeană arată, înainte de toate, că există un potențial semnificativ de dezvoltare.

”Capitalizarea bursieră a acțiunilor listate în România a ajuns la 12,4% din PIB în trimestrul al doilea din 2025, față de media Uniunii Europene de 67,9%. Activele financiare ale gospodăriilor reprezentau, la finalul anului 2024, aproximativ 63% din PIB, comparativ cu 212% media europeană, iar activele financiare pe cap de locuitor se situau la aproximativ 11.900 de euro, față de circa 85.000 de euro în UE. Aceste cifre trebuie interpretate ca indicatori ai unui spațiu semnificativ de creștere”, spune președintele ASF.

Conform acestuia, România are antreprenori, are companii care pot crește, are investitori tot mai interesați de alternative la instrumentele tradiționale și are o piață financiară care se maturizează gradual. În ultimii ani, arată Petrescu, piața de capital a făcut pași importanți, interesul pentru investiții s-a manifestat tot mai puternic, sistemul de pensii private este pe trend ascendent, iar educația financiară a devenit o temă publică tot mai prezentă.

Din perspectiva ASF, mesajul central, prezentat de președintele instituției, este acela că piețele financiare non-bancare reprezintă o infrastructură esențială pentru dezvoltare.

”O economie competitivă are nevoie de finanțare diversificată, de piețe de capital funcționale, de investitori instituționali puternici, de asigurări relevante pentru protecția oamenilor și a companiilor, de pensii private solide și de un nivel mai ridicat de încredere financiară. Raportul Comisiei Europene evidențiază și faptul că firmele românești continuă să depindă într-o măsură ridicată de finanțarea internă, aproximativ 71% din finanțarea investițiilor, peste media UE. Piața de capital poate deveni, în anii următori, un canal mai puternic prin care companiile românești să atragă resurse pentru investiții, inovare și extindere”, menționează Alexandru Petrescu.

Acesta admite că România are încă de recuperat decalaje importante, dar are și un potențial considerabil.

”Iar una dintre lecțiile importante ale raportului este că acest potențial poate fi valorificat prin piețe financiare mai mature, prin investitori mai bine informați și prin instituții care lucrează consecvent pentru stabilitate și dezvoltare”, și-a încheiat postarea președintele ASF.