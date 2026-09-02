Pîslaru: Adoptarea Legii salarizării e opțiunea potrivită pentru România; nu trebuie să o faci numai pentru că e jalon în PNRR

Adoptarea unei Legi de salarizare unitară este opțiunea potrivită și nu trebuie făcută doar pentru este jalon în PNRR, iar dacă se dorește adoptarea acestei legi va fi un lucru bun pentru România, a declarat, marți, într-o conferință de presă, ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru.

‘Din perspectiva mea, evident atâta timp cât asigur secretariatul tehnic, la Ministerul Muncii, sunt deschis să lucrez cu oricine își dorește această lege, iar ulterior, dacă se dorește adoptarea acestei legi, este un lucru bun pentru România. Cred cu adevărat că adoptarea unei legi de salarizare unitară este opțiunea potrivită pentru România și că nu trebuie să o faci numai că este jalon în PNRR. Dar nu poți să nu îmi ascund mâhnirea în condițiile în care aveai totuși un premiu, de 770 de milioane de euro, și nu te-a interesat să găsești un echilibru (…). Dacă lucrul ăsta Partidul Social Democrat l-a respins, evident, trebuie să-și asume responsabilitatea’, a spus Dragoș Pîslaru.

Acesta a anunțat că joi va avea o discuție cu echipa de la SG Reform cu privire la Legea salarizării și partea de decarbonizare, o reformă care nu a fost terminată la timp și alta pentru care s-a decis amânarea calendarului.

Ministrul a subliniat că în cadrul acestei ședințe va pune și întrebarea dacă va avea vreun impact o posibilă adoptare a Legii salarizării în perioada următoare, înainte de luna noiembrie.

‘Din perspectiva Ministerului Muncii, de data aceasta, ultima versiune pe care am discutat-o cu partidele politice a fost pusă public, deci ea este la dispoziția partidelor politice și acesta este mandatul de secretariat tehnic. Nu vă ascund că joi voi pune întrebarea: dacă se adoptă legea în perioada următoare, înainte să zicem de luna noiembrie, când ar trebui România să aibă cererea de plată finală, are vreun impact? Profesional vă pot spune în acest moment că, potrivit regulilor PNRR, orice depășește 31 august nu are șanse să mai fie decontat. Dar nu înseamnă că nu voi urmări interesul României punând întrebările legate de acest lucru’, a precizat Pîslaru.

El a adăugat că, din 2022, cei trei miniștrii ai Muncii, de la PSD, nu au publicat în dezbatere niciun proiect al acestei legi, în timp ce în mandatul său au fost publicate trei versiuni de proiecte.

‘Oricât de mult veți încerca să spuneți că pe o lege care trebuia pregătită din 2022 până în prezent vina este a celui care a încercat în trei luni, cu două ministere în paralel pe cap, să salveze ultima mare reformă….(…) Realitatea este că din 2022 încoace n-am avut niciun proiect publicat de Partidul Social Democrat, cu trei miniștri ai muncii, niciunul. Proiectul final, pe care se laudă că l-au lăsat în minister, în mod intenționat n-a fost publicat în transparență. Nu a existat vreodată vreo versiune de proiect pe care Partidul Social Democrat să-l pună pe masă pe salarizare. În mandatul meu de 100 de zile am avut trei versiuni de proiecte publicate. Una, cu 8 miliarde lei, care a declanșat proteste vehemente din partea sindicatelor, a 2-a cu 12,1 miliarde, care era maximul agreat cu Ministerul de Finanțe și Comisia Europeană pe care îl puteam gestiona. (…) Toate încercările de la varianta aceea de pe 17 iulie au fost în discuție cu Comisia Europeană. Oricine vă va spune că nu știa versiuni, că nu știa lucruri, minte, pentru că a fost clară gestiunea și medierea Administrației Prezidențiale pe acest proiect. Pentru ultima oară mai aduc acest argument foarte clar: 4 ani de zile pierduți, nicio versiune de proiect propusă societății, nicio consultare publică transparentă cu sindicatele, multe pretenții că au niște soluții magice care nu există. Iar ce a pus pentru mine capac a fost faptul că au acum tupeul să iasă public să zică: o să venim noi cu o versiune și o adoptăm noi.(…) Mi-am făcut lucrurile alături de echipă, în mod profesionist. Cei care au participat la acest exercițiu știu foarte bine cronologia, chiar dacă mint fără ezitare și fără să le miște o sprânceană la emisiunile de seară la televizor. Eu v-am spus foarte clar și concluziile le poate trage orice român care urmărește’, a explicat Dragoș Pîslaru.

Săptămâna trecută, Dragoș Pâslaru, care este și ministrul interimar al Muncii, a anunțat că negocierile pentru Legea salarizării unitare au eșuat oficial, iar în ciuda tuturor eforturilor depuse de Guvern și Ministerul Muncii și a medierii asigurate de Administrația Prezidențială consensul nu a putut fi atins.