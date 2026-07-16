Pîslaru: Cel puțin o treime din finanțarea pentru dezvoltarea României, în perioada 2028-2034, trebuie alocată sectorului privat

Cel puțin o treime din finanțarea destinată dezvoltării României în perioada de programare europeană 2028-2034 trebuie alocată sectorului privat, prin instrumente financiare și acces la capital, nu predominant prin granturi, a declarat, joi, ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

‘Am început să-i conving inclusiv pe colegii din Guvern și din zona politică de faptul că, în perioada 2028-2034, cel puțin o treime din toată finanțarea pe care o putem gândi pentru dezvoltarea României trebuie să fie alocată sectorului privat și, atenție, nu prin granturi, cu finanțări cu procente foarte mari, ci mai degrabă prin instrumente financiare și acces la capital. Și asta este ceva ce cred că este esențial: să ieșim din simpla absorbție cantitativă a banilor europeni și să trecem la absorbția calitativă și cea legată de modul în care reușim să multiplicăm banii’, a menționat Dragoș Pîslaru, la lansarea companiei Graffiti Plus pe piața AeRO a Bursei de Valori București.

Bursa de Valori București este ‘un partener vital în perioada de programare viitoare 2028-2034’, consideră ministrul.

‘Întregul plan și întreaga gândire pe care am pregătit-o încă din luna noiembrie presupun că, în viitor, pentru a putea răspunde nevoilor pe care încă le avem în materie de infrastructură, de dezvoltare edilitară și de dezvoltare a sectorului privat, singura modalitate care funcționează este să multiplici banii europeni. Iar, ca să poți răspunde necesarului de creștere economică, trebuie să susții sectorul privat’, a adăugat Pîslaru.

În opinia sa, statul ar trebui să faciliteze accesul companiilor la finanțare și la piața de capital.

‘Astăzi celebrăm nu faptul că dăm bani unei companii, ci că facilităm accesul unei companii competitive, performante, premiate la nivel european, pentru a putea, într-adevăr, să se capitalizeze și să poată oferi oportunități de investiții pe piața românească și regională’, a adăugat Pîslaru.

Potrivit ministrului, România a depășit etapa în care principala provocare era absorbția fondurilor europene.

‘Pe partea legată de a folosi și a absorbi cantitativ fondurile europene, România se pricepe astăzi. Și veți spune: bun, e un lucru pe care trebuie să-l sărbătorim, că nu mai rămân banii necheltuiți. (…) Nevoile României, pentru a putea să se ridice la ambiția unei a șasea puteri în Europa, sunt mult mai mari decât suma fondurilor europene. Sunt mult mai mari decât suma fondurilor europene plus bugetul național. Sunt mult mai mari decât suma fondurilor europene nerambursabile, bugetul național și ceea ce avem deja, în piață, ca investiții’, a mai spus Pîslaru.

În opinia sa, este necesară schimbarea modului în care sunt utilizate fondurile europene.

‘Ca să putem continua creșterea, ceea ce avem nevoie este să schimbăm complet modul de a privi fondurile europene. Adică, de la o abordare de tipul ‘iau un euro, cheltui un euro’, trebuie să putem să-i multiplicăm. Adică să pot crea, dintr-un euro din banii europeni, ceea ce se numește leveraging, deci să pot crea un efect de pârghie asupra banilor, pentru a putea să-i multiplic’, a explicat oficialul.

Ministrul a arătat că, prin PNRR, au fost introduse mai multe instrumente financiare destinate sprijinirii investițiilor.

‘Noi, prin PNRR, deja am introdus elemente de politică orientate către viitor. Avem, pe de o parte, instrumente financiare de tip garanții de portofoliu, care sunt destul de clasice. Avem, în același timp, încă un nivel de sofisticare: instrumente de tip blended finance, adică componente de grant, cu subvenții de dobândă și cu garanții. Și, foarte important, mai avem dezvoltarea fondurilor de equity, de capital de risc, unde România a reușit o performanță uluitoare: din 300 de milioane de euro pe care le-a pus pe piață, să ajungă la 2,4 miliarde de euro care au fost atrași din piață’, a afirmat Dragoș Pîslaru.

Graffiti Plus (GRF+), companie românească de consultanță în comunicare și brand marketing, a debutat joi pe piața AeRO a Bursei de Valori București (BVB), după ce a atras trei milioane de lei de la investitori în cadrul unui plasament privat derulat în luna ianuarie.