Pîslaru, despre salariul minim: În acest moment nu avem vreo bornă care să ne permită să luăm niște decizii

O decizie privind nivelul salariului minim nu poate fi luată în acest moment, termenul pentru prezentarea raportului care va fundamenta nivelul acestuia fiind 20 octombrie, a declarat marți ministrul interimar al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Dragoș Pîslaru, în contextul protestului organizat de sindicate în fața ministerului.

‘Cu privire la elementele pe care le avem pe agendă, vă pot spune că cele două revendicări care au fost anunțate, prima dintre ele, legată de salariul minim, pe data de 5 iunie, conform HG 35/2025, a existat deja o consultare cu privire la pregătirea cercetării care să fundamenteze nivelul salariului minim. Termenul, după cum știți, conform hotărârii de Guvern, este de 20 octombrie, pentru a prezenta raportul bazat pe datele de la INS și de la Comisia Națională de Prognoză, care să ducă la fundamentarea, evident, în buget și la deciziile care vor fi luate. Prin urmare, cu siguranță, protestele sunt o formă de exprimare a sindicatelor. În acest moment, însă, nu avem vreo bornă care să ne permită, într-un fel, să luăm niște decizii’, a declarat Dragoș Pîslaru.

Ministrul a anunțat că reprezentanții sindicatelor care protestează marți în fața Ministerului Muncii au fost invitați la discuții.

În ceea ce privește cea de-a doua revendicare a sindicatelor, referitoare la contractele colective de muncă, Pîslaru a afirmat că România respectă Pilonul european al drepturilor sociale.

‘Cu privire la celălalt subiect, legat de contractele colective, România respectă Pilonul european al drepturilor sociale și, evident, parte a acestui lucru și a acquis-ului comunitar este și această negociere colectivă. Pentru negociere la nivel național nu avem în cadrul de reprezentare, cel puțin la nivelul patronatelor, deci nu putem avea contracte colective naționale. Pentru contractele sectoriale sunt câteva care sunt deja adoptate. Înțelegem faptul că sindicatele își doresc mai multe contracte colective sectoriale. Aceste lucruri le vom discuta, de altfel, la întâlnire, ca să înțelegem mai concret, exact, solicitările sindicale’, a subliniat ministrul interimar al Muncii.

Pîslaru a făcut referire și la statutul interimar al Guvernului și la limitele pe care acesta le are în luarea unor decizii.

‘Aș vrea doar să-mi permiteți să fac și eu o remarcă de context. În condițiile în care nu este neapărat vreo urgență, vreo iminență de luare vreo decizie a Guvernului, suntem într-o situație în care, pe de-o parte, confederațiile sindicale spun că Guvernul nu are legitimitate și că ar trebui să nu facă nimic, pe de altă parte, tocmai vedem că sunt solicitări pe care le pun în fața Guvernului, ca și cum Guvernul Interimar ar putea să decidă, de exemplu, chestiunea de salariu minim. Este o prerogativă care nu poate fi exercitată decât de un Guvern cu puteri de pline, prin urmare, tot ce putem noi să asigurăm în zona de Interimat este să continuăm dialogul (…)’, a afirmat Dragoș Pîslaru.

Mai multe federații sindicale au protestat marți, între orele 11:00 și 13:00, în fața Ministerului Muncii, solicitând creșterea salariului minim de la 1 ianuarie 2027 și deblocarea negocierilor colective la nivel sectorial și național.