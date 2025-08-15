Pîslaru: În Coaliție se cunoaște foarte bine conținutul proiectului de ordonanță pentru instituirea de măsuri legate de PNRR

Proiectul de Ordonanță de Urgență pentru instituirea unor măsuri legate de PNRR este coinițiat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) și de Ministerul de Finanțe, iar dialogul în cadrul Guvernului se poartă de aproape două săptămâni pe conținut, astfel că acesta se cunoaște foarte bine în Coaliție, a declarat, joi, ministrul Investițiilor, Dragoș Pîslaru, după ședința Executivului.

‘Aș vrea să subliniez că acest proiect de OUG este coinițiat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și de Ministerul Finanțelor, că dialogul în cadrul Guvernului se poartă de circa două săptămâni pe conținut, că bineînțeles am avut discuții inclusiv cu prim-ministrul și între domnia sa și liderii din coaliție. Sunt convins că, după această conferință de presă în care precizăm clar despre ce este vorba și cumva eliminăm de pe masă neclaritățile cu privire la impactul pe care acest act normativ îl are și respectiv care sunt beneficiile sale, vom avea mult mai puține amendamente posibile. În acest moment, ce vă pot spune din ședința de Guvern este că avem ca obiectiv ca, până în ziua de marți, săptămâna viitoare, să venim cu o formă care să ia în calcul observațiile pe care ministerele le-au mai avut sau posibile lucruri pe care le putem adăuga pentru o mai bună claritate. Prin urmare, există mici lucruri care vor adăuga claritate documentului, dar nu vor exista mari amendamente cu privire la scopul și principiile pe care ordonanța le va avea’, a afirmat Pîslaru.

Reacția sa a venit după ce social-democrații au anunțat că proiectul de OUG nu se bazează pe un consens între partidele aflate la guvernare și, prin urmare, nu a primit avizul miniștrilor PSD.

Întrebat dacă actualul proiect a fost pe masa Coaliției vreodată, ministrul a răspuns: ‘Ceea ce aș vrea să precizez este faptul că există ședințe formale de Coaliție și există, evident, consultări între membrii Coaliției, inclusiv cu prim-ministrul. Aceste consultări au loc în permanență, deci nu ai nevoie de ședințe formale de Coaliție pentru aprobarea conținutului’.

‘Eu, cu siguranță, vă pot confirma că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul de Finanțe au stat de vorbă cu absolut toți miniștrii implicați și am dat toate clarificările necesare, astfel încât, în acest moment, în Coaliție se cunoaște conținutul foarte bine. De aceea am avut și această primă lectură astăzi, tocmai pentru a înlătura orice fel de neclarități sau eventuale suspiciuni cu privire la impactul, obiectivele și lucrurile pe care le aduce ca beneficii acest act normativ’, a adăugat acesta.

Pîslaru a subliniat că primarii vor primi răspunsuri cu privire la sursele alternative de finanțare pentru proiectele rămase fără finanțare.

‘Am discutat chiar în ședința de Guvern că vom pregăti o adresă prin care vom răspunde acestor întrebări pe care autoritățile locale le pun cu privire la sursele alternative de finanțare. Este evident că, având în vedere că discutăm de un decalaj de zeci de miliarde de lei, până la urmă, față de posibilitățile de finanțare imediată pe care România le are, inclusiv dacă punem cap la cap toate fondurile europene sau programele pe care le avem acum, vom fi nevoiți ca unele proiecte să fie fazate, deci să fie cumva finanțate în timp (…). Ceea ce vreau să clarific este că sper că după ce am avut astăzi prima lectură, după ce au fost date clarificările necesare cu privire la scopul ordonanței, o mare parte din aceste aspecte critice identificate de autoritățile locale cred că au fost rezolvate sau sunt pe cale de a fi rezolvate’, a mai spus el.

Ordonanța de urgență privind suspendarea proiectelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) trebuie adoptată doar în baza consensului politic între partidele din Coaliție, a transmis, joi, PSD.

Social-democrații au anunțat că vor stabili în cadrul ședinței Biroului Permanent Național de luni propuneri pentru amendarea actualului proiect de Ordonanță de Urgență.

PSD spune că a exprimat foarte clar și foarte ferm decizia de a nu mai susține nicio decizie majoră a Guvernului care este promovată fără a exista un consens politic între partidele din arcul guvernamental.

‘Respectarea mecanismului decizional convenit în Acordul Politic este necesară pentru buna funcționare a Guvernului. Ca atare, conducerea PSD va stabili în cadrul ședinței Biroului Permanent Național de luni, 18 august, un set de propuneri pentru amendarea actualului proiect de Ordonanță de Urgență. Vocea aleșilor locali ai PSD care reprezintă mai mult de jumătate din comunitățile locale din România trebuie ascultată. PSD va ține cont de constrângerile bugetare, dar nu poate accepta ca investițiile avansate din PNRR să depindă de o decizie arbitrară a unui ministru. Este nevoie de criterii clare și obiective pentru a preveni blocajele nejustificate’, se mai arată în comunicatul PSD.